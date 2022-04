Harry Styles abre Coachella y famosos regresan al festival

Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Harry Styles se convirtió en el acto principal de la noche del primer día del Festival Coachella, donde interpretó por primera vez "As it was", su último sencillo lanzado al público.

También sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de dos de sus nuevas canciones tituladas "Boyfriends" y "Late Night Talking".

Tras dos años de no realizarse el festival debido a la pandemia, Harry abrió su show con "Adore You" y durante 80 minutos interpretó éxitos de su primer disco cómo "Woman" y "Golden".

Shaina Twain fue su invitada, quien interpretó su éxito "Man! feel like Woman".

Chanel Iman, Michael Foge, Amanda Stanton y Storm Reid estuvieron entre las celebridades que acudieron al Empire Polo Fields en las afueras de Palm Springs para tomar el sol, festejar con intención y estar codo con codo para ver a Harry Styles y Justin Bieber, dio a conocer TMZ.

Leonardo DiCaprio, Saweetie y Doja Cat fueron entre algunos de los grandes nombres que aseguraron la entrada a la fiesta más grande y exclusiva durante Coachella.

Hubo actuaciones de Carly Rae Jepsen, Snoop, Lil Baby, Arcade Fire, pero Coachella no sólo fue música, pues Shanina Shaik, Alessandra Ambrosio, Josephine Skriver y otras modelos organizaron una pool party, mientras que Kendall Jenner fue la proveedora del Tequila 818.