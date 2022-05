Harry Styles: 'El Estilizado Príncipe del Pop'

CDMX.- Si en el universo actual y todos los metaversos musicales existe "La Princesa del Pop" y "La Reina del Pop" hablando del género femenino, a Harry Styles le corresponde, indudablemente, el de "El Estilizado Príncipe del Pop", como ícono masculino.

Graduado de una de las boy bands más populares del mundo, One Direction, y el segundo en debutar como solista, luego de Zayn Malik, el astro británico de 28 años ha conseguido sobrepasar a todos sus ex compañeros en prestigio, aceptación, difusión, atención y, sobre todo, reconocimiento.

Desde "Sign of the Times", tema que salió en streaming en abril del 2017, hasta su reciente sencillo, "As It Was", "Enrique Estilos", como le ponen los standuperos en español y le llaman en redes para atraer a sus fans, ha sido un marcatendencias nato, ya sea por su imagen, su estilo interpretativo o su propuesta de pop progresivo, brit pop o pop rock. ¿Y quién se atrevería a refutarlo?

Andrógino, visceral, irreverente, seductor, controversial, y un montón de adjetivos para describirlo, sobran. Lo que sí es un factor determinante al escribir sobre él es que ha sobrepasado las etiquetas y gusta por sus melodías y letras pegajosas, porque no le quiere copiar a nadie y porque ha sabido adecuarse a las necesidades de la audiencia, que lo han hecho el "it boy" de la música, la moda y la actuación en uno solo.

Tanto en sus video clips, como en su imagen discográfica y en sus apariciones y pasarelas, el intérprete de "Adore You" y "Golden" ha generado conversación en redes sociales, en donde sus "harries" son sus principales promotoras y formadoras de un ejército que no perdona críticas y lapida comentarios negativos, y que sólo ensalza sus virtudes y pide generosidad para sus bondades. Es "Perfecto" para ellas.

Influenciado por David Bowie, Prince, Adam Lambert, Rock Hudson, Freddy Mercury y Neil Patrick Harris, en distintos aspectos de su vida, el astro juvenil es el único de los "directioners" que ya obtuvo tres nominaciones al Grammy (y un triunfo, por Mejor Interpretación Pop Solista por "Watermelon Sugar") y que tiene dos Brit Awards.

Además, se dispuso a conquistar al difícil gremio cinematográfico de Hollywood y para eso se ha integrado a proyectos como Dunkerque, de Christopher Nolan; My Policeman, de Michael Grandage; y No Te Preocupes Cariño, que dirige su pareja, Olivia Wilde. Así como una pequeña participación en Eternals, de Chloé Zhao.

Así que si hablamos de Harry Styles como una de las grandes estrellas del pop no es sólo por sus cinco número 1 en Billboard, o sus más de 64 millones de seguidores en Spotify, o sus conciertos con localidades agotadas en todo el mundo y un fan base que no lo tiene ninguno de sus otros compañeros de One Direction también es que se ha ganado a pulso su popularidad y prestigio como visionario del pop siendo tan joven.

Harry Styles, quien actuará con su Love on Tour en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México en noviembre próximo, le debe su éxito a su visión de artista empresarial y global, ya que ha depositado su confianza en un equipo de management provisorio y especialistas que le han aportado conocimiento y estilo.

Harry Lambert, su estilista o consejero de moda; Jeff Azoff, director general de Full Stop Management y su mánager de tiempo completo; Harris Reed, diseñador y asesor de imagen; Marisol Muro, artista visual; Alessandro Michele, director creativo de Gucci; Manos Xanthogeorgis, vicepresidente de marketing digital y media de Columbia/ Sony; Charlie Shawcross, Director Senior de Marketing en Sony; y Molly Hawkins, directora creativa y de arte, son algunas de las personas que han contribuido para el éxito de la mega estrella.

Hawkins, quien es una de las mejores amigas del inglés nacido el 1 de febrero de 1994, es responsable del concepto estético que maneja en sus discos y conciertos, lo cual ha sido un distintivo clave que la funcionado como identificador y que lo separa del resto.

Su imagen se enfoca en el romanticismo y la psicodelia, en el lamé y el crepé, en los colores brillantes y contratantes y en atuendos bi, que aplican tanto para hombres y mujeres. Las líneas están inspiradas en bengalas, en pósters franceses de los cincuenta y en un texturas orgánicas y fluidas. Y sumémosle la veintena de tatuajes diversos que tiene, lo cual marca un contraste marcadísimo entre lo rudo y lo suave, entre lo duro y lo frágil.

Harry, quien mantiene una relación con Olivia Wilde, ha generado controversia por ser noviero, ya que ha andado con muchas famosas: las modelos Sara Sampaio y Georgia Fowler, las cantantes Nicole Scherzinger y Taylor Swift, y las influencers Kendall Jenner y Tess Ward, entre otras.

Bebedor de té verde, aficionado a los deportes al aire libre y practicante de la meditación, el gustoso de las novelas policiacas y del rock ochentero, es el hombre ideal para sus fans, quienes sueñan con tenerlo cerca para que les de su bendición aunque sea en la imaginación.