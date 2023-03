¡Hasta siempre cuate!

Se fue el amigo de todos los niños, el eterno y divertido niño travieso e irreverente catafixio la vida terrenal para pasar a ser otro inmortal de la cultura popular mexicana.

El más ferviente aficionado a las Águilas del América, quien durante cinco décadas nos alegró las mañanas de domingo con sus concursos ‘En familia con Chabelo’, se ha ido.

La cuenta regresiva llegó al cero y Xavier López Rodríguez falleció el sábado a los 88 años. Un cuadro de abdomen agudo y un choque séptico fue la causa de su muerte. Pero Chabelo sobrevivirá a López Rodríguez. Al menos, su recuerdo y su ‘longevidad digital’ ahora son eternos.

Nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois , con 18 años se enroló en el ejército de Estados Unidos para realizar su servicio militar y estuvo cerca de ser enviado a la guerra de Corea. Estudió medicina y ejerció por unos años. Todavía estudiaba medicina cuando comenzó a trabajar en Telesistema Mexicano, fue así que nació su vocación por la televisión.

En Twitter, hace cinco años nació la cuenta ‘Chabelo vivió más que’… un perfil que a decir de uno de sus creadores, Luis Reséndiz, empezó como una broma por la supuesta inmortalidad de Chabelo, pero que pronto se tornó en un largo obituario de personajes famosos a nivel global.

A Ciudad Juárez vino en algunas ocasiones. Pero fueron dos en las que su altura física y su enorme personalidad me impactaron.

La primera vez tuve el privilegio de saludarlo fue en la década de los setenta, en los improvisados camerinos de la Plaza de Toros Balderas, donde el ruedo fue el improvisado escenario donde presentó junto a el Loco Valdez, junto a otros comediantes y cantantes en una caravana artística. Tenía yo tres años y ante la grandeza del personaje fue un momento que no podría catafixiar por nada en la vida.

Pero sin duda una que fue memorable la ocasión cuando logré con él una entrevista antes de su presentación en el Teatro del Pueblo, -década de los 90- y me recibió en la suite del Hotel Sylvias, para platicarme amablemente sobre sus proyectos, donde hablamos de su afición por el golf, sobre su agencia de publicidad y todo, por supuesto, en plan de adulto, lo que no sólo me impresiono, sino también me impacto al escuchar su “buenas tardes, bienvenida” con su ronca voz. La formalidad, su amable sonrisa, lejos de aquel niño irreverente que en tantas ocasiones me hizo reír junto a Pepito, César Costa y el Profe Wallas, se guardan en la memoria como todo el legado y los buenos momentos que deja en la memoria colectiva de este país.

La carrera más larga como conductor infantil

2.459 emisiones de ‘En Familia’, éste se mantiene como la producción con mayor duración en la televisión mexicana.

1958 Debutó con la película mexicana "Viaje a la luna"

30 discos infantiles

7 años en la radio con "La media hora de Chabelo"

2 récords Guinness por la carrera más larga como conductor infantil

44 años de "En familia con Chabelo"

57 años de vida a Chabelo, también conocido como "Amigo de todos los Niños".

De la cuchufleta a la carabina

Entre sus créditos en cine realizó

"La criada bien criada"

"Pepito y la lámpara maravillosa"

"Chabelo y Pepito contra los monstruos".

En televisión

"La carabina de Ambrosio" en las décadas de 1970 y 80

"La cuchufleta"

"La familia P. Luche"

"El crimen del cácaro Gumaro"

"El complot mongol"