Hay de todo y pa’ todos: Ximena Sariñana

Ciudad de México.- "¡Qué aburrido hacer siempre lo mismo!”.

De esa exclamación partió ¿Dónde Bailarán las Niñas?, el disco de Ximena Sariñana, el cuarto y más arriesgado de su carrera, porque la adentró al género urbano, a lo que ahora escucha todo mundo, sólo que con una pequeña diferencia.

“El cambio en mi vida personal fue muy instrumental a la hora de realizar el álbum. Sí, creo que hoy en día es importante hacer discos que tengan un mensaje, no necesariamente positivo porque no todo lo que sucede en el mundo es así, y también hay que tener rolas que no hablen de nada, o de tú y yo, tus pompis y las mías...”, y se echa a reír durante la charla vía telefónica con

antes de continuar.

“También es necesaria oírlas, es necesario escuchar (perreo) porque está muy bien. Hay de todo y pa’ todos. Sin embargo, a mí me pegó el lado de hacer un material que tuviera un impacto en las mujeres, sobre todo en las niñas; pensé en querer bailar, en querer divertirte, saltar y que te dejen en un lugar donde, como mujer, tú tomes las decisiones, no sufres por nadie y celebras tu manera de ser”, agrega.

Sariñana, evidentemente, se influenció mucho en su entonces embarazo. Estaba por traer al mundo a su hija Franca y su vida estaba a punto de cambiar. Apenas con seis meses, se la llevó el año pasado al Latin Grammy y la ha llevado a todas partes de gira.

Eso sí, canta, se desvela, sale, pero se tiene que levantar, como relojito, a las siete de la mañana que su chiquilla abre los ojos. Y qué cosas tiene la vida, que volverá a irse con su mamá este año a Las Vegas, también a los Latin Grammy, sólo con la gran diferencia de que el disco que ella inspiró, le ha valido a su mami dos nominaciones en las categorías principales Grabación y Álbum del Año, gracias al tema Cobarde y ¿Dónde Jugarán las Niñas?, respectivamente.

“Es un reconocimiento de todos tus colegas, como diciendo ‘oye, hiciste algo súper padre’ y eso siempre se siente bien: la aprobación de tus amigos. Ya lo estoy disfrutando, sobre todo porque es importante tener esas figuras de libertad para las niñas y mujeres”, añade.

Sariñana a sus 33 años tiene una fuerte presencia en España —hasta estuvo en el desfile del Orgullo Gay 2019 en Madrid—, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Argentina, Chile y otros países sudamericanos que, como los hermanos chilenos y catalanes, libran una luchas independentistas y protestas contra injusticias sociales; sufren represión y censura, sumando las fuertes movilizaciones feministas y proaborto en la nación albiceleste.

¿Es preocupante criar a Franca en un mundo así de complicado?, se le cuestiona a la cantante y actriz.

“El mensaje que debemos adoptar todos, y por ende enseñarles a nuestros hijos, es no ser egoístas y pensando siempre en los demás, en cómo le vamos a hacer para que juntos saquemos adelante el mundo.

“Donde vemos las consecuencias de años de descontento y no poner atención a sectores y comunidades que han exigido, pacíficamente o no, ayuda. Es importante como seres humanos que, si no cambiamos, nos enfrentaremos a problemas más difíciles a nivel mundial de aquí a cien años, y es algo que debo transmitirles a mis hijos”, opina.

Sariñana extiende su gira ¿Dónde Bailarán las Niñas? por Estados Unidos el próximo mes, además de acudir al Latin Grammy, y mañana realizará el show íntimo bajo el concepto Closer en el Foro Total Play, en la Ciudad de México.

Todos la quieren

Los Caligaris invitaron a Ximena Sariñana a ser su primera colaboradora femenina para la canción Voy a volver, incluida en su nuevo disco Salva, una rola cumbianchera y de murga muy al estilo de los cordobeses, algo que se le da a la cantante tomando en cuenta su siempre de moda versión de 17 años, junto a Los Ángeles Azules.

“Ellos tienen una vibra familiar y me buscaron directamente. Son personas muy divertidas y muy buenas, por algo tienen el éxito que tienen en nuestro país. Y además me identifiqué con la canción, que habla de tener que irse a trabajar y dejar a tus seres queridos, algo que tiene este trabajo”, explica.

Y obviamente se identificó mucho por lo que ahora vive junto a su pequeña.