¿Hay escenas post-créditos en El Rey León?

Ciudad de México.- La famosa canción "El ciclo sin fin" vuelve a sonar en los cines con el estreno del remake de 'El rey león'.

Pese que la crítica se ha mostrado dividida, Disney prevé estar ante un nuevo triunfo en taquilla con la versión fotorrealista de Jon Favreau. Como bien sabe el público, la Casa del Ratón es propietaria de Marvel, que fue la que hizo escuela respecto a introducir escenas post-créditos, ¿eso significa que la nueva aventura de Simba cuenta con imágenes durante los créditos finales?

En materia de adaptación, 'El rey león' sigue los pasos de los remakes de los clásicos animados de los 90: 'La bella y la bestia' y 'Aladdin'. Dicho de otra forma, la trama prácticamente la misma, casi sin el prácticamente.

Eso se ha extendido también a los créditos finales. Con lo cual, los espectadores pueden irse tranquilos, porque eso significa que la nueva versión de 'El rey león' no tiene escenas post-créditos.

Eso sí, que no tenga escenas post-créditos no significa que no haya novedades al final de la película.

A diferencia de la versión animada de 1994, en la que se escuchaba la parte final del tema 'King of Pride Rock' para después pasar a la mítica canción 'Can You Feel the Love Tonight' cantado por Elton John, los créditos finales del remake incluyen un tema inédito: 'Never Too Late', compuesto también por el cantante de 'Rocketman'.

Dirigida por Jon Favreau, 'El rey león' aspira a convertirse en la película con mayor recaudación en su primer fin de semana de estreno en el mes de julio, arrebatándole el puesto a 'Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 2'.

Según Box Office Mojo, Disney prevé recaudar entre 175 y 180 millones de dólares en la taquilla estadounidense, superando los 169 millones del niño mago. En el resto del mundo, el remake lleva ya 94,5 millones de dólares obtenidos, al llevar la cinta estrenada una semana en China.