Hay más elenco de serie 'El Señor de los Anillos'

Ciudad de México.- Una veintena de actores se suman al elenco de la serie original de Amazon basada en las novelas de "El Señor de los Anillos", de J.R.R. Tolkien.

Los nuevos miembros del talento se unirán al reparto ya anunciado que ya está en medio de la grabación del show, en Nueva Zelanda.

Benjamin Walker (Abraham Lincoln: Cazador de Vampiros), Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Peter Mullan (Ozark), Simon Merrells (Knightfall) y Augustus Prew (The Morning Show) son algunos nombres que figuran en la lista.

Se trata de un listado internacional procedente de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sir Lanka y Estados Unidos.

"El mundo que J.R.R. Tolkien creó es épico, diverso y lleno de corazón. Estos extraordinarios y talentosos artistas provenientes de todo el mundo representan la culminación de una búsqueda de muchos años para encontrar artistas brillantes y únicos para darle vida a ese mundo nuevamente.

"El elenco internacional de la serie The Lord of the Rings de Amazon es más que sólo un ensamble, es una familia. Estamos emocionados de darle a cada uno la bienvenida a la Tierra Media", expresaron en un comunicado los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay.

A principios de año se anunció a la primera parte del elenco, en el que se encontraban los actores Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.

Situada en la Tierra Media, la adaptación de televisión explorará nuevas tramas precedentes a "The Fellowship of the Ring" de J.R.R. Tolkien.

La serie la dirigen Payne y McKay, además del cineasta español Juan Antonio Bayona (El Orfanato), quien dirige los primeros dos episodios y es productor ejecutivo.