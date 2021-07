HBO Max apuesta a la 'magia' mexicana en 'Amarres'

Ciudad de México.- Aunque su trama se centra en Ana (Gabriela de la Garza), una madre soltera de tres hijos que debe recurrir al negocio de los amarres para sacar adelante a su familia, los miembros de la serie de Amarres creen que tendrán éxito no por brujería, sino por el amor y calidad que pusieron en el proyecto.

"Creo que tenemos que conocer y reconocer el talento que tenemos en este país, y que tenemos también la fortuna y capacidad de crear estos contenidos a la altura de ser exportados en todo el mundo y por los que nos sintamos orgullosos y aquí está la prueba.

"Me encanta regresar a HBO con un proyecto original mexicano, con una historia diferente, que propone, que divierte. Fue maravilloso formar parte, la verdad es que ha sido uno de los trabajos más bonitos que he hecho en toda mi carrera", destacó De la Garza, en entrevista, quien además imprimió mucho de ella y su familia en el personaje.

Para este dramedy, que se estrenará en HBO Max en agosto y es la primera producción televisiva nacional del sello Max Originals, la actriz (Monarca, Bienes Raíces) tuvo que adentrarse al mundo de la hechicería en México.

Además de explorar sus dotes en la comedia, y para retratar fidedignamente parte de esta tradición, decidió meterse de lleno a cada una de estas prácticas, que encontró fascinantes.

"Investigué mucho, fueron muchos días de irme a meter hasta el fondo de estos pasillos increíbles y mágicos del Mercado de Sonora para conocer a las brujas y las distintas escuelas que tenemos en México.

"Porque está la autóctona, la prehispánica, la cubana con la santería y otras que vienen de África, pero, independientemente, de dónde vinieran o su corriente, yo llegué abierta a decirles: 'Soy actriz y vengo a aprender de ustedes'. Me hice de todo y aprendí de todo", compartió ente risas la protagonista de 44 años.

Aunque al final para ella la magia se remite a lo que uno mismo cree y atrae, la realidad es que embarcarse en esto le resultó un orgullo, al poder dar a conocer este lado de la cultura mexicana.

"Me encanta que podamos resaltar lo que somos, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, de pensar y de vivir, porque aunque haya gente que diga: 'Yo en la brujería no creo', o 'Yo nunca he recurrido a un amarre o alguna de estas cosas', la magia está más dentro de nosotros mismos de lo que creemos.

"Pocas son las personas que no se han puesto desde un hilito rojo en la muñeca, hasta que cargan con una especie de amuleto en la bolsa o en la cartera, y a todos los niveles socioeconómicos, es parte de lo que somos y me encanta rescatarlo de una manera divertida", expresó.

La historia de Fernanda Eguiarte, dirigida por Marcelo Tobar, también es protagonizada por Hugo Catalán (El Juego de las Llaves) y Juan Pablo Medina (La Casa de las Flores).

"Es una serie única, porque se juntaron todos los elementos para hacer una producción de muchísima calidad, es un guion espectacular con muy buenas actuaciones, muy buena dirección, un trabajo de arte padrísimo que viste y endulza la pupila. Se juntó todo para que todo fuera posible de la mejor forma", destacó Catalán.