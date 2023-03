Hechiza Billie Eilish a 51 mil fans en el Foro Sol

"La primera vez que vine a la CDMX fue en noviembre de 2019. Me acuerdo que estrené 'Everything I Wanted', en el Corona Capital. Fue maravilloso. Fue increíble estar allí en el escenario e interpretarla. Guardo ese momento muy cerca de mi corazón. Y, bueno, es emocionante saber que este será ahora mi mayor show en solitario de la historia".

La frase se la dijo Billie Eilish a Gente este miércoles, poco antes de que una peligrosa tormenta eléctrica, granizo e inundaciones se interpusieron entre ella y ese show anhelado.

En un emocional acto de resistencia a las circunstancias, y como homenaje a los miles de fans que la esperaban mojados en el Foro Sol, el emblema de la Generación Z y su hermano, Finneas O'Connell, regalaron un set acústico de 21 minutos, íntimo, sin luces ni pantallas.

Billie, quien es una, pero a la vez actúa como la antítesis de las estrellas pop, redobló su compromiso con sus fans capitalinos: exigiendo al máximo la logística de su gira (pues mañana actúa en el Festival Pa'l Norte, en Monterrey, y ofreció esta noche, en plena forma, su gira Happier Than Ever.

El clima estuvo del lado de la ganadora de siete Grammys y un Óscar: el cielo despejado y, entre pista y gradas, el multicolor de los impermeables brillando por su ausencia, bien guardados e innecesarios.

Billie apareció a una hora inusual en los shows capitalinos, a las 19:17 horas, y lo hizo como el torbellino que es, de un salto, atacando su éxito "bury a friend" con esa voz suya que a ratos parece susurrada, y el coro de 51 mil 100 personas.

Apenas desde diciembre pasado cuenta con edad suficiente para beber alcohol en su país, pero Billie, quien desde al menos hace una década comenzó a componer canciones con su hermano Finneas en su habitación, se movió con la seguridad y dominio de una veteranísima.

"I Didn't Change My Number", "NDA" y "Therefore I Am" y ya era la dueña de una locura postergada, de un recinto atiborrado de fans que, aunque cansados por el par de días impredecibles, acudieron al llamado de su ídolo, esa en cuyas letras llenas de vulnerabilidad y angustia se identifican.

Ultrafanática de Justin Bieber cuando crecía, Billie sabe lo que necesitan ahora sus seguidores para quedar satisfechos: empatía, muestras de humanidad ("Estoy sobreviviendo a la falta de sueño y la falta de, no sé, cerebro"), entrega, calidad ("you should see me in a crown", "xanny"), golpes de efecto (pidiendo gritos o saltos o silencio).

De apenas 1.61 metros de estatura, llenó con su hechizo todo el Foro Sol sin necesidad de diseños grandilocuentes de escenario, pues apenas se acompañó de su hermano Finneas en la guitarra, pantallas gigantes y juegos de iluminación láser.

Inencasillable, la californiana que hace sus propias reglas demostró que es única no sólo en lo sonoro, sino también en lo visual, luciendo una camiseta holgada, gorra hacia atrás, shorts y zapatos deportivos.

Interpretó su música minimalista y usualmente oscura entre susurros o a los gritos, jugando con el volumen, traviesa con las dinámicas sonoras, bailando aquí y allá, recostándose y admitiendo lo fatigada que se siente con el tour, pero lo feliz que está en México.

"Me siento familiarizada. Estuve aquí sólo una vez, pero siento que los conozco, que somos viejos amigos y nos reencontramos", reconoció antes de entonar "TV" en un puente acústico.

Más tarde, llevó a todos al cielo junto con ella, pues una grúa la elevó varios metros para entonar, angelicalmente, "OverHeated" y "ocean eyes", su primer hit viral.

La empapada del miércoles sólo hizo más memorable el atestiguar, por fin, todos secos, a una de las estrellas pop más en forma del momento, con un recital de menos de dos horas que culminó con "bad guy" y "Happier Than Ever", donde lució envuelta en una bandera mexicana que provocaba sonrisas por doquier.