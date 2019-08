Heidi Klum se casa con joven músico a bordo de un yate

Ciudad de México.- Cuando el amor llega no existen barreras que no puedan cruzarse. No importa el género, la raza, religión, ni la edad.

Eso lo sabe bien Heidi Klum, quien recientemente se casó con su novio Tom Kaulitz, quien es 16 años más chico.

Pese a la gran diferencia de edad, el amor triunfó. La pareja decidió casarse en secreto en febrero en una ceremonia íntima en California.

Sin embargo, este fin de semana los enamorados decidieron hacer una fiesta para celebrar su unión y dieron nuevamente el sí en un yate anclado en Capri, una isla localizada en Italia.

La supermodelo compartió una romántica instantánea en su cuenta de instagram y la tituló 'Mr & Mrs. Kaulitz'.

Hasta el momento la fotografía lleva más de 551 mil 'me gusta'.

Se dice que pasarán ahí unas vacaciones junto a los cuatro hijos de ella, fruto de sus relaciones pasadas.

En noviembre Klum anunció su compromiso compartiendo la foto de su anillo y el texto 'Dije que sí'.