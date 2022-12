Henry Cavill dejará de interpretar a 'Superman'

CDMX.- El actor británico Henry Cavill, anunció que dejará de darle vida a Superman.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias muy tristes para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de eso, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", escribió en Instagram.

Esto se derivó momentos después de que James Gunn informara que está escribiendo un nuevo Superman, el cual está ambientado en la juventud del personaje, que Cavill ya no interpretará, sin embargo, mencionó que probablemente trabajarán juntos en otros proyectos.

"Acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores, y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro", escribió Gunn en su cuenta de Twitter.

El histrión le deseó suerte y éxito a la futura producción del 'Hombre de Acero' y le dedicó palabras de agradecimiento a los seguidores de Superman.

"El cambio de guardia es algo sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a todos quienes estén involucrados con el nuevo universo, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas.

"Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar Superman sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo. Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes", concluyó.

Cavill se puso la capa de Superman por primera vez en 2013 para la película El Hombre de Acero.

El pasado octubre, el actor confirmó su regreso como Superman en las películas de DC Cómics, tras aparecer en una escena postcréditos de la película Black Adam.