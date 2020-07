Henry Cavill enseña a armar una PC en un video 'no apto para todos'

Agencias

Ciudad de México.- El actor británico Henry Cavill, famoso por encarnar a Superman en la película 'Hombre de acero' (2013) y en otros filmes de superhéroes, compartió en Instagram una grabación en la que arma pieza por pieza una computadora de escritorio.

"Este tipo de material no es para todos. Se recomienda discreción del espectador. Es posible que veas un montón de partes que no habías visto antes", ironizó el intérprete en la descripción del video, que ya acumula cerca de 750.000 'me gusta' y más de 3 millones de reproducciones.