Hereda su pasión musical

La cantante, docente e investigadora en pedagogía vocal, Irma Sofía Herrera Rascón, quien maneja la técnica crossover, que es el transitar de una técnica a otra y la ejecución vocal en repertorios tanto populares como de ópera clásica, dio inicio a su carrera desde los 13 años de edad, y ha incursionando en todo tipo de escenarios y géneros musicales.

En entrevista para El Diario, la cantante camarguense platicó de cómo ha ido forjando una carrera llena de satisfacciones, encontrando así su pasión por la docencia.

“Mi pasión por la música es desde siempre, pero a los cinco años yo adquirí esa conciencia y amor por el canto, lo heredé genéticamente hablando, de mi padre que en paz descanse, pero aunque no me crié con mi papá, obviamente en la sangre lo traigo y es donde surge la pregunta muchas veces, ¿el cantante nace o se hace? y por mi experiencia en el canto, puedo decir que son las dos cosas; pero la disciplina, el estudio y el trabajo tienen mucho que ver en su formación y los valores, todo eso te va creando como cantante”, dijo.

En 1989 obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional en el concurso “Valores Juveniles”, el cual se llevaba a cabo en Televisa. Y agregó que: “me fue muy bien en el concurso, en el cual me becó Televisa, siendo de las finalistas de los diez mil aspirantes, es como ahora los concursos como La Academia y La Voz México, pero todavía más difícil, porque nos exigían ser inéditos porque no se podían cantar covers, entonces son experiencias muy importantes y que aportan mucho para mi carrera como cantante. No ha sido sencillo, ha sido una lucha constante, pero también de mucha alegría y toda esa experiencia de canto se la he transmitido a mis alumnos, con un sustento de calidad humana y de valores”.

En 1986 cursó el diplomado en música en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además, de 1987 a la fecha ha participado en más de 25 puestas de ópera y más de 18 en teatro musical. En 1998 cursó el diplomado en dirección coral y la licenciatura en Arte opción Música especialidad en Canto, participó en clínicas impartidas por el maestro Richard Best (Universidad de Chicago Ilinois), recibió capacitación para doblaje de voces en el CEA en Televisa. En ese mismo periodo trabajó en el estudio de producción y grabación de Jesús Mendel, productor y arreglista de la cantante María del Sol.

15 años como docente

En el 2006 inicia su actividad como docente en la Facultad de Artes de la UACh como maestra de canto clásico, canto contemporáneo y canto aplicado al teatro. “Son materias que yo implementé y en ese mismo año abrí mi Academia de Canto y el estudio de grabación Meca3, y actualmente estoy generando investigación porque mi maestría y mi doctorado fue en investigación en las artes, la aportación que voy generando creo que es algo que valdrá la pena”, expresó.

En el año 2005 abrió su academia de canto, consumando la grabación de tres discos, participó en proyectos y concursos de Gobierno del Estado destacando en el disco compacto “México soy parte de ti realidad y esperanza”, dos discos compactos culturales con temas revolucionarios 2010.

“La docencia me encontró, desde que yo estaba estudiando mi licenciatura en canto, se me acercaban y siempre me daban un solo en la Orquesta de la UACh, así como la Ofech, y me escuchaban y me pedían que les diera clases, mi perfil definitivamente ya iba encaminado a lo que era la ejecución y la docencia y siempre se me acercaba la gente para auxiliarlos o darles alguna guía, pero yo no lo veía venir y luego empecé a disfrutar el enseñar todo sobre el canto y con mi experiencia en pedagogía vocal”, relató.

Lo más difícil

“A veces es la relación humana, pero el reto más grande es con uno mismo, pero la competencia más fuerte he sido yo misma. Soy muy exigente tengo que admitirlo, quiero dar demasiado y soy muy analítica, claro sin dejar de ser lúdica, pero si soy muy estricta”, explicó.

La talentosa cantante, refirió que siempre contó con el apoyo de su familia, principalmente el de su mamá y sus amigos, entre ellos el productor musical Alfredo Llaguno. “Siempre agradezco a todas esas personas que han sido parte de mi carrera y obviamente los medios de comunicación, lo cual agradezco que siempre estén pendientes de todo lo que hago”, dijo.

30 años de trayectoria

“Estos 30 años me saben de lo mejor, porque desde niña he sabido mantener los pies en la tierra, es algo muy importante, me siento feliz y contenta con todo lo que he logrado hasta el día de hoy, aunque aun me faltan muchas cosas por hacer y qué tengo que realizar”, comentó.

Personalidad camaleónica

“Me puedo adaptar a todo, a lo mejor puedo verme a la vista de todo un poco misteriosa, pero me considero un libro abierto”.

Experiencias sinfín

Sofía Herrera ha vivido un sinfín de experiencias dentro de su carrera como cantante, pero un parte aguas fue: “mi formación como investigadora en arte, educación y humanidades, porque me abrió un portal de nuevos conocimientos y sobre todo de aportar de forma científica y me abrió un mundo de posibilidades mucho más grandes que me ha cambiado mucho esa integración científica a lo emocional y siempre aplicándolo a la sociedad que amo, y gracias a Dios ya estamos publicando artículos de investigación en revistas y eso es algo muy importante”, explicó.

Agregó que “desde que estoy investigando y creando investigación en la Facultad de Artes, tengo todas mis evidencias donde he ido a Brasil a ofrecer conferencias a nivel internacional, me he presentado en congresos internacionales, coloquios donde comparto ya mis conocimientos. Tengo ya cinco artículos de investigación, dos tesis y obviamente todo esto me hace ver que hay mucho aun más que aprender, me interesa seguir creando”.

Lo más satisfactorio

“La transmisión de mi experiencia, eso me ha dado mucho satisfacción, aunque se escuche trillado, pero es verdad, es más bello dar que recibir. Es que para mí, el que pueda yo compartir mi conocimiento y toda la experiencia que he acumulado después de tantos años, y ver que ha servido y que les ha funcionado, es una gran satisfacción. Le agradezco mucho a todos mis alumnos, a los padres de familia que confían en mí y a todas las personas que me depositan su confianza”, dijo.

Proyectos

“Seguir adelante con la docencia, producir teatro musical, seguir con mi academia, seguir con la investigación, seguir adquiriendo más herramientas posibles para siempre estarme reinventando e investigando. Soy imparable en ese aspecto y hasta que el mero mero allá arriba me de permiso, tengo muchas inquietudes y mucha propuesta que próximamente lo verán reflejado”, comentó.

“Sigamos trabajando, somos una sociedad con unas grandes capacidades, mantengamos esa motivación y si podemos entre nosotros generarla sería lo mejor, tenemos que seguir trabajando para seguir siendo vencedores y como dice la canción, aunque tenga mil cosas la vida yo no cambio por nada a Chihuahua, porque confió en mi gente”, concluyó.

