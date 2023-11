Hermana de Britney Spears abandona reality show

Tomada de Internet / Jamie Lynn, hermana de la cantante Britney Spears

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn, abandonó de manera repentina el reality show I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, debido a razones médicas.

"Ha sido una compañera de campamento fantástica que triunfó en las pruebas y se vinculó bien con sus colegas celebridades", dijo un portavoz del programa.

Hasta el momento se desconocen las razones; sin embargo, se dio a conocer que Spears ya abandonó el campamento en Australia, donde se está filmando el programa.

La última aparición de la protagonista de Zoey 101 en el programa será en el episodio del miércoles por la noche, que será emitido en Reino Unido.

Durante su participación, Jamie Lynn compartió detalles sobre su relación con la "Princesa del Pop", tras los recientes conflictos familiares que han enfrentado.

"Ella es una buena hermana mayor, lo es. Sí, la amo... Ella y yo nos enfrentamos. El mundo lo ha visto. He aprendido a dejar de hablar de ello públicamente, pero ¿sabes qué? Las familias pelean. Escucha, simplemente lo hacemos mejor que la mayoría", comentó en el reality.

La participción de la actriz en I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! se produjo después de su eliminación en Dancing with the Stars, según People.