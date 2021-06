Hermana de Britney Spears rompe el silencio

Jamie Lynn Spears, la hermana de la cantante, al fin rompió el silenció y se puso de lado de la artista dejando bien en claro que lo único que quiere es verla feliz y gozar plenamente de su vida como la mujer adulta que ella es.

Ahora que ella ha hablado claramente y ha dicho lo que necesitaba decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir: desde el día en que nací, solo he querido, adorado y apoyado a mi hermana. A ver, ¡es mi hermana mayor! Por encima de toda esta mi**da', dijo.

Jamie Lynn Spears aseguró que ella no será esa persona de la familia que le diga a Britney cómo debe vivir su vida y tampoco piensa interponerse para que su hermana cumpla su sueño de convertirse en la madre de una niña.

No me importa si quiere huir a una selva tropical y tener un millón de bebés en el medio de la nada, o si quiere regresar por todo lo alto y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque no tengo nada que ganar o perder en cualquier caso', dijo Jamie Lynn Spears.

Hermana de Britney Spears ya sabía que Britney hablaría de los abusos financieros del padre de ambas

Por otra parte, y sin dar mayores detalles, Jamie Lynn Spears aseguró que ella estaba enterada de la decisión de Britney de ser independiente financieramente, pues desde hace tiempo, incluso antes de que se viralizara Free Britney, ambas habían tenido una conversación privada sobre este asunto:

Tuvimos una conversación privada entre hermanas en donde yo misma le dije que pidiera asesoramiento legal para terminar con esta situación que a ella tanto le disgusta', dijo.

Finalmente, la hermana menor de Britney Spears aseguró que mientras su hermana sea feliz ella no se opondrá en ninguna de sus decisiones y, por el contrario, la apoyará al 100 como siempre lo ha hecho:

Si termina la tutela y vuela a Marte o lo que sea que quiera hacer para ser feliz... la apoyaré al 100% porque yo apoyo a mi hermana y la quiero. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Mientras sea feliz. Así que sigamos rezando. Eso es todo'.