Hermana de Eleazar Gómez ofreció dinero por audio para perjudicar a Stephanie

Agencias

Ciudad de México.- Aunque Eleazar Gómez ha sido puesto en libertad condicional, el caso todavía no termina, pues conforme pasan los días se saben más cosas sobre la relación entre el actor, su familia y la cantante Stephanie Valenzuela.

En esta ocasión se ha filtrado un audio donde la hermana del actor, Zoraida Gómez, intentó dañar la imagen de la peruana.

Fue una bailarina cercana a Stephanie Valenzuela la que aseguró que un amigo de Zoraida Gómez le ofreció un carro y dinero con tal de que consiguiera una grabación donde Tefi admitiera que todo se trataba de un montaje.

Soy una de las bailarinas de Tefi Valenzuela y yo de hace tiempo conozco a unas personas cercanas a la familia de Eleazar. Se acercaron a mí de nuevo cuando se dieron cuenta que yo estaba empezando a convivir con Tefi y había pasado el problema. Recibí una llamada de una persona que es amiga de Zoraida, hermana de Eleazar y me dijo si era muy amiga de Tefi', se puede oír en la grabación presentada por un programa de espectáculos llamado Chisme No Like.

La joven bailarina se negó porque afirma que Valenzuela no mentiría con algo así y por ello no podría conseguir es audio.

Yo le dije que sí la conocía, que iba a mis clases, que bailábamos. Me pidió conseguir un audio donde la grabara: que nos ayudes a decir algo, lo que sea, diciendo que todo es un engaño por parte de ella. Y yo les pregunté: ‘¿es un engaño?’ Y me dicen: ‘pues sabemos está bien clavado el wey, que la cagó, pero queremos hacer todo lo posible y hasta están dispuestos a darte un carro por conseguir un audio donde sea la voz de Tefi diciendo que todo es montado’, a lo que yo me negué”, dijo la joven.

Para la cantante Stephanie Valenzuela esto fue un duro golpe, pues no pudo creer que los familiares de su exnovio lo protegieran en lugar de hacerle entender que debía cambiar su actitud violenta.

En vez de decir se equivocó, es como ‘bravo, sigue golpeando, yo te voy a limpiar con tal de que nadie diga nada de ti'...Qué más puedo hacer, yo hablé, me enfrenté, aguanté críticas, aguanté mil cosas porque lamentablemente hablar y levantar tu voz es peor', dijo Tefi entre lágrimas.