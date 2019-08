Hernán será un trabajo histórico: Óscar Jaenada

Ciudad de México





Apasionado a más no poder, con palabras atropelladas, hablando con marcado acento y agitando las manos al viento con movimientos enérgicos, es como el actor español Óscar Jaenada describe la experiencia que ha significado darle vida al conquistador Hernán Cortés en la serie Hernán, un personaje que, le queda claro, ni mexicanos ni españoles quieren.

"Cortés no es amado por nadie, ni por los españoles. En España no nos han contado lo que pasó, por alguna razón creo que tampoco en México les han dicho la realidad y la base está en que se hicieron muchas masacres en nombre de Dios y hoy en día en ambos países la iglesia sigue estando muy presente”, comentó en un descanso de las filmaciones de esta emisión.

"Esta historia es interesantísima y pocos saben de la vida de Cortés. De hecho, empezamos 2019 con un tuit del Ministerio de Cultura diciendo que no iba a hacer ninguna referencia a Cortés por el 500 aniversario de la llegada de Cortés a Veracruz para no herir susceptibilidades, ese dato a mí me pone las pilas”, dijo.

De nueva cuenta, el español tuvo que adentrarse en un personaje clave para los mexicanos y del cual no sabía nada, algo que también le sucedió con Cantinflas, rol central de la cinta del mismo nombre y con Luis Rey, padre de El Sol en Luis Miguel, la serie.

“Para ser francos no la conocía, tampoco conocía México cuando hice Cantinflas, tuve que estudiar la historia cinematográfica de este país de los últimos 60 años; con Luisito Rey tuve que conocer la cultura más popular mexicana, algo que estaba muy alejado de lo que soy y en este caso es la historia, de dónde viene, de dónde somos, por qué somos así”, compartió.

El actor aseguró que se apegó mucho a la historia, aunque también echó mano de la imaginación y de la posible lógica de Cortés para darle vida a este controvertido personaje del que casi no hay material.

"El estudio ha sido exhaustivo, he sacado mi maletín de trabajo y he visto que no tenía ni YouTube, ni fotos, tampoco hay videos de este señor, sólo hay libros y dibujos que la mayoría no son reales, así que imagen de Cortés sólo tengo una.

"La creación ha sido más del estudio de imaginar de dónde partió, de dónde huyó, preguntarme por qué fue de aquí a allá y dar una interpretación de lo que creo que pasó porque, por desgracia de este personaje, no tengo una familia, amigos que te puedan orientar.

"He tenido la colaboración de un historiador que me ha ayudado a saber cómo podría haber sido este tipo. Aunque claro, aquí todo esto es historia, porque es mucho más interesante. La creación del personaje sí la uso, pero sólo cuando es necesario llenar algunos vacíos, que es lo poco que está ficcionado (sic)”, explicó.

Jaenada describió que el primer contacto que tuvo con Cortés fue a través de un compañero actor español y que una década después le toca conocerlo e interpretarlo, situación que lo llena de fascinación por los matices que este hombre tiene.

Parte del elenco de la serie a principios de año. La foto la compartió Ishbel Bautista (centro), la actriz que dará vida a La Malinche.

"El primero que me contó esta historia fue Javier Bardem hace unos 10 años en Hawái, que quería hacer una película y ni puta idea de eso, no sabía quién era ese tipo.

"Cortés era muy político e inteligente, joder, incluso hoy en día nos ha engañado a todos, se cree que fueron los españoles los que conquistaron a Tenochtitlán y mira que no. Por supuesto hay una serie de hechos que me ponen los pelos de punta y que intento entender por qué los hizo, algunos se representan en esta serie, hizo de todo, creo que es importante saber qué pasó en Cholula, qué sucedió con Moctezuma, hemos hecho un trabajo muy histórico, nada españolista, ni pro mexicano, eso es una mierda; de hecho, hemos hecho unos descubrimientos muy interesantes”, aseguró vociferando.

"Cortés acabó viviendo en Coyoacán con 40 mujeres, violó a la hija de Moctezuma, una niña, algo le pasaba a este señor. Algo que tenía que estudiar era él y las mujeres y en el guion me ponen una relación maravillosa con La Malinche y eso no puede ser, es un tío que está loco; para mí, Marina era imprescindible, sin ella Cortés no habría hecho nada y después de la vida que había llevado, vio en él un poco de cariño, además fue muy hábil, fue un ganar ganar para ambos”, ahondó.

El español aseguró que se queda con la historia, con lo que ha aprendido y dijo que entiende el rencor que hay hacia este personaje.

"Creo que hay un resentimiento lógico porque la historia os ha traído sólo una conquista, brutal, como nunca, pero sólo una, el español está hecho de conquistas.

"Y es que a mi abuela se la han follado los moros, los vikingos, los franceses, a vosotros, sólo los españoles y estáis muy resentidos”, dijo.

Hernán es una serie de ocho episodios que estrenarán simultáneamente History y Azteca 7, en el que también participan Michel Brown, Dagoberto Gama, Jorge Guerrero, Víctor Clavijo, Almagro San Miguel e Ishbel Bautista, entre otros.

Es una superproducción a cargo de Dopamina en la que también participa El Ranchito, empresa reconocida por su trabajo de efectos especiales en Game of Thrones.

Para su realización se echa mano de grandes inversiones en construcciones de backlot y locaciones, lo que promete una primera temporada de excelente calidad.

"He hecho un Cortés muy realista, me lo creo, sueño con él. Sé que falta mucha educación y que en Twitter se van a poner a criticar todo, pero el punto es contar lo que pasó y que lo vean, y que cada quien saque sus conclusiones.

"Cortés lo he hecho como creo que fue, cuando tuvo que matar lo hizo, ¡coño!, era otra época, hay que enfatizar que eran unos tíos que andaban con miedo porque no sabían qué les saldría al paso”, concluyó Jaenada.