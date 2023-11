Hijo de Brad Pitt llamó a su padre imbécil y maldito

Agencia Reforma / Brad Pitt

Pax Thien Jolie-Pitt, uno de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, calificó al actor de "imbécil", "maldito" y una "persona terrible y despreciable".

Así se refirió a quien fuera su padre en una publicación privada en Instagram en 2020, cuando tenía 16 años. Pax, nacido en Vietnam y adoptado de niño por la entonces pareja de actores, cumplirá 20 la próxima semana y portales como Page Six y Daily Mail tuvieron acceso al mensaje del joven.

"¡Feliz Día del Padre a este imbécil de categoría mundial! Una y otra vez demuestras ser alguien terrible y despreciable. No tienes ningún tipo de consideración ni empatía por tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le causaste a mi familia porque eres incapaz de eso.

"¡Has hecho de las vidas de quienes me rodean un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. ¡Así que Feliz Día del Padre a este puto horrible ser humano!", escribió el entonces adolescente sobre una foto de Pitt de ese mismo año, en la que alza el Óscar que ganó como Actor de Reparto por Érase Una Vez... en Hollywood (2019).

Pitt y Jolie se habían divorciado por esa época. Tienen tres hijos adoptivos (Maddox, Pax y Zahara, apenas mayores de edad) y tres biológicos (Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne), que permanecen bajo la tutela de la actriz y activista.

Según medios estadounidenses, la última vez que Pitt fue visto en público con los pequeños fue en 2016, en plena petición de divorcio por parte de Jolie y de una investigación iniciada por el FBI a raíz de una denuncia por presunto abuso físico de menores, la cual fue desestimada.

La relación entre Pitt, entonces casado con Jennifer Aniston, y Jolie comenzó a raíz del rodaje de Sr. y Sra. Smith (2005) y los medios se refirieron a ellos como "Brangelina". La también directora ya había adoptado a Maddox y Zahara y poco después adoptó a Pax; Pitt formalizó la adopción de los tres cuando se divorció de Aniston, con quien no tuvo hijos, y consolidó su romance con Jolie.

Todo terminó cuando ésta acusó a Pitt de haberlos agredido en un vuelo privado de regreso a Estados Unidos luego de unas vacaciones en Francia, en 2016. La pareja discutió y uno de los hijos mayores, para defender a su madre, increpó al actor, quien, enfurecido y aparentemente alcoholizado, le pegó y hasta golpeó a otro menor.

GUARDA SILENCIO

Un amigo cercano a Brad Pitt le habría contado a The Sun que al actor no le gustaron nada las palabras de Pax.

"Brad siente un profundo respeto por todos sus hijos y es triste ver cómo se ensucia esto, es frustrante ver a Brad descrito como una especie de 'mala persona' cuando eso está lejos de la verdad. Él prefiere guardar un silencio digno, con eso dice todo", señaló el informante.

Sin embargo, Page Six descarta dicha versión y, tras consultar a sus propias fuentes sobre tan delicado asunto, señaló que Pitt no se ha pronunciado sobre el tema y que no sólo rechaza utilizar a sus hijos, sino que ha tratado de buscarlos y de recuperar su afecto.

Mientras tanto, Pitt y Jolie mantienen otro frente abierto: su multimillonaria pugna por el paraíso vinícola que adquirieron en el sur de Francia, Miraval, en su momento de mayor felicidad y unión familiar.