Hijo de Camilo Sesto no tenía dinero para pagar el vuelo a Madrid; equipo de su padre le negó ayuda

La capilla ardiente de Camilo Sesto abrió sus puertas el lunes para todo aquel que quisiera darle el último adiós al reconocido artista español. Familiares, fans, periodistas y curiosos, podían entrar al sepelio sin restricciones, llevar flores, y versionar los temas más famosos del cantante, que falleció por un fallo renal a los 72 años.

Y mientras la multitud, un día antes del funeral, preparaba sus pancartas y carteles y ramos de rosas, al otro lado del charco, en México, el hijo del difunto, Camilo Blanes, no podía pagarse un boleto para viajar a España y despedirse de su padre.

Así lo confirmó él mismo a través de su cuenta de Facebook, donde aseguró que "nunca recibió el boleto de avión por parte del equipo de trabajo de su padre, para poder llegar a Madrid a darle el último adiós".





A las siete de la tarde del domingo, Camilo Blanes seguía sin reserva de avión. La capilla ardiente abriría sus puertas el lunes a las 11:00 de la mañana, y al terminar el día, Camilo Sesto sería incinerado cumpliendo con sus últimas voluntades.

Finalmente fue Lydia Lozano quien resolvió la situación. La periodista española siempre mantuvo una relación muy cercana con Lourdes Ornelas, ex pareja del cantante, y madre de su único hijo. Lozano consiguió que un representante llamado "Muro" pagara el boleto de avión a Blanes. Un gesto que a muchos reporteros del mundo del espectáculo consideraron interesado y oportunista.

Los fans ya se agolpaban frente a las puertas de la capilla ardiente, y todavía Camilo Blanes no había aterrizado en el aeropuerto de Madrid. Su retraso sorprendió a los medios de comunicación, que desde temprano le esperaban en el exterior de la sede de la SGAE. Aunque su madre, Lourdes Ornelas, había dicho a la revista Quién que lo acompañaría en el viaje, el hijo de Camilo Sesto llegó solo a España.

La primera en entrevistar a Blanes tras el duelo fue la periodista Lydia Lozano. Cabizbajo, sensible, y algo desconcertado, respondió de forma escueta y tímida a las preguntas de la reportera.

Él le dijo que aún le costaba asimilar la muerte de su padre, y que sabía que estaba enfermo, pero que no pensaba "que iba a ser tan pronto". Durante la entrevista, el representante que pagó su billete de avión, Muro, comenzó a tirar del brazo de Blanes para que dejara de dar declaraciones a la prensa. La reportera Lydia Lozano, sin embargo, continuó interrogándole. Al preguntarle por el distanciamiento que había entre él y su padre, el hijo de Camilo Sesto no fue capaz de encontrar las palabras.

"Mi padre y yo… Bueno es que hay poco que pueda describirte", contó. "Lo admiro, y lo admiraré siempre".

Blanes aseguró también que el reencuentro con su familia había sido "muy bonito". Mientras, Muro, el inesperado representante, le arrastraba como a un niño por las calles colmadas de fans que le gritaban "Te quiero", y le lanzaban besos y palabras de apoyo.

Al finalizar la entrevista, los compañeros de programa de Lydia Lozano criticaron la actitud de Muro, que había impedido al hijo del artista hablar con la prensa.

"Era dantesco, era de vergüenza que en vez de llevárselo un amigo, o en vez de llevárselo un familiar, quien se lo estaba llevando era un representante. Y quien le estaba diciendo 'no hables, no hables, no hables' era un representante. Y hay que decir que ese dolor igual dentro de poco se transforma en entrevista", dijo Kiko Hernández, colaborador del programa de espectáculos "Sálvame".

"No sé si ese dolor va a continuar o no va a continuar, pero yo lo que esperaba es que fuera un familiar quien le dijera 'vente conmigo', le agarrara del hombro y se lo llevara. Pero no un representante que se lleva un tanto por ciento de las próximas entrevistas que haga este señor", añadió el colaborador del programa, que opinó que Muro había pagado el billete de Camilo Blanes, no como un favor personal, sino para representarle y rentabilizar su pérdida.





Blanes ya negocia entrevistas

Según afirmó el diario español 20 minutos, Camilo Blanes comenzó con las negociaciones para posibles entrevistas televisivas desde que llegó a Madrid. El hijo del artista de Alcoy solicitó además un inventario de todas las pertenencias de su padre (cuadros, prendas, y joyas, entre otras), según reveló una fuente a ese periódico.

Hasta el momento de su muerte, Camilo Sesto se hacía cargo de casi la totalidad de los gastos de su hijo, con una paga mensual que rondaba los USD 1100. Sin embargo, la relación entre ambos era muy distante, y sólo mantenían contacto por correo electrónico, asegura el diario.

Durante la adolescencia de Blanes, fue muy polémica la relación entre sus padres. Según afirmó Lourdes Ornelas, Camilo Sesto le impedía muchas veces ver a su hijo, que incluso intentó suicidarse, afectado por estos conflictos.

En menos de diez días podría conocerse el testamento del artista, y se sabrá si Blanes es el heredero universal de la fortuna de su padre.





