Hijos de Alfredo Adame afectados por ridículos de su padre

Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, se pronunció sobre la pelea reciente del actor en plena conferencia de prensa contra el abogado de Carlos Trejo.

¿Qué te puedo decir? Yo también estoy sorprendida. Ahora sí que cada quien su vida. Mis hijos y yo hace cinco años que estamos lejos de eso, no tenemos nada que decir ni opinar, ni tenemos por qué, ya cada quien su vida. Cada quien agarró su camino, ya él ha agarrado ese camino, pues ojalá sea el camino que lo haga ser feliz”

Sin embargo, es dolorosa esta situación por un motivo muy especial.

Me duele porque a mis hijos les duele. Finalmente, es su padre, y a mí me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que les pueda pasar. Pero es algo que ni mis hijos pueden hacer o solucionar nada. Entonces, esperemos que tome conciencia de que en este mundo ya hay demasiada agresión como para cada persona seguir esa agresión y esa violencia”

Mary Paz jamás le ha pedido a sus hijos que hablen con Adame para tranquilizar estos arranques. Incluso, en su momento, el actor fue tajante al mencionar que él no quería saber nada de ellos.

Pues no porque no los deja, o sea, él marcó su raya, él dijo que no eran sus hijos, que no eran su sangre, que les quería quitar el apellido, entonces el marcó su raya a mis hijos. A mí no me comentan nada pero sé que en el fondo les duele, les afecta, pero pues no se puede hacer nada. En esta vida si tú no reconoces tus errores o tus fallas, o que necesitas una terapia o una ayuda profesional, pues entonces nadie puede hacer nada por ti”

Durante su primer embarazo, Mary Paz tomó precauciones para evitar accidentes respecto a las armas que Adame tenía en su casa.

Lo primero que hice fue ponerle candado a los gatillos para que los accidentes con los niños y las armas, no. Después en una caja fuerte para mantener a mis hijos lo más alejados posible. Es algo que siempre me afectó y pues creo que fue de las partes en las que nuestros caminos se fueron yendo por otro lado”, finalizó.https://youtu.be/w0cTpqH1jFs