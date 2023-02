Hilary Swank muestra fotos en la recta final de su embarazo

CDMX.- La actriz ganadora del Óscar, de 48 años, Hilary Swank está en la recta final de su embarazo y ha compartido esta etapa en algunas fotografías en sus redes sociales.

En una gráfica compartida el domingo, se le ve en una cocina, mientras deja al descubierto su barriga de gemelos.

"¡¡El horno se está calentando, la masa comienza a subir!!", escribió Swank, que espera gemelos con su esposo Philip Schneider.

Esta broma provocó algunos comentarios de famosos que le brindaron buenos deseos a la estrella del Alaska Daily.

"Jajaja Eres tan grande justo en el medio, adorable", escribió Sharon Stone.

Swank anunció su embarazo en Good Morning America en octubre de 2022.

"Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que voy a hacer es ser mamá ", dijo la actriz en ese momento. "Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo".

El mes pasado, Swank compartió un video de acondicionamiento físico en Instagram que mostraba que no estaba permitiendo que su embarazo ralentizara su rutina física.

"Babes y yo haciendo ejercicio", escribió Swank junto al video. "Ha pasado mucho tiempo desde #FitnessFriday".

Swank también apareció como invitada en The Late Late Show con James Corden el mes pasado, cuando explicó que esperar gemelos la dejó maravillada por el milagro del embarazo.

"Siento que las mujeres son superheroínas", dijo Swank. "¿Qué hacen nuestros cuerpos? Tengo un respeto completamente nuevo. Quiero decir, amo a las mujeres, siempre he amado a las mujeres, pero ahora estoy como, '¡Guau, podemos hacer esto!' "