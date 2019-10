Historias del 911 de la CDMX, un docu-reality

Ciudad de México





Cuando vemos los espacios noticiosos, las notas son accidentes, balaceras o robos, es el reporte de lo que aconteció en la capital del país.

Pero ¿qué pasa con los equipos de seguridad y rescate que intervienen en ayudar a las víctimas?, esos grupos que deben tener una capacidad de reacción fuerte, más en una ciudad como la de México en la que conviven y convergen más de 20 millones de personas en continuo movimiento, los 365 días del año.

Entrar a la entraña del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de la policía es la materia prima de Metrópoli: Ciudad de México, programa con formato de docu-reality, que hoy se estrena a través de A&E y que acerca al teleauditorio con ese mundo que lo conforman verdaderos héroes anónimos, así los calificaron Yuriria Sierra y Francisco Zea, comunicadores de Imagen Televisión, quienes participaron en la presentación de esta emisión.

Un reconocimiento a todos los servidores públicos que aparecen en este programa, porque gracias a la emisión podemos hacer conciencia de lo que hacen por la ciudadanía. Todos los días estamos dando noticias de choques, balaceras, accidentes, pero nunca tan de cerca como con estas cámaras. Ahora podemos ver las vicisitudes que pasan para poder atender a una persona, desde el que viene en estado de ebriedad y no se deja ayudar o el que está en shock. La noticia fría y dura no involucra el sentimiento de dolor y sufrimiento del accidentado y no alcanzamos a dimensionar el trabajo fundamental que hacen los rescatistas, que son héroes urbanos, héroes anónimos”, dijo Zea.

Esta emisión, que se transmitirá por la señal de A&E, tiene el gran mérito de compartir con los policías, médicos y rescatistas las 24 horas del día, asistiendo a operativos inciertos y con el reto de lograr la mejor toma, sin obstruir el trabajo de estos hombres y mujeres que entregan su vida a salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

La producción vivió en carne propia el estrés que cada día, en cada llamado, atraviesan estos servidores públicos y pudo captar cada segundo, que es de vital importancia para salvar una vida.

Esta emisión tiene un trabajo de edición increíble, un manejo de cámaras impecable y hay que felicitarlos por el trabajo que se está realizando.

Tiene retos incontables y que se atienden de la manera más puntual y esa entrega que tienen, venciendo todos los desafíos y obstáculos, es para abrazarlos y conocerlo a través de esta narrativa, es maravilloso. Estos hombres hacen de esta ciudad algo mejor, mucho más habitable”, dijo Sierra.

Cabe mencionar que Metrópoli: Ciudad de México no es una recreación de hechos reales, nada es actuado. Se podrá ver lo que realmente pasa en una llamada de emergencia, por lo que es atractivo para el espectador.

Es una serie auténtica, honesta y real que respeta y continúa el legado de A&E en series pioneras en este género, como 48 Hours, Live PD y 60 Days in. Estamos muy orgullosos de lanzar un formato propio y exclusivo para toda América Latina. Queremos brindar a nuestra audiencia contenidos con los que se sientan identificados y mostrar accesos exclusivos a los que sólo las cámaras de A&E pueden llegar”, explicó Carmen Larios, quien es VP Senior Head of Content de A&E Latin America.

En ese tenor, Paco Zea agradeció que esta emisión realmente se apegara al acontecer diario y que diera una visión del día a día de estos hombre y mujeres.

A diferencia de los programas de Estados Unidos que me parecen muy trillados y que a veces no se creen, aquí estamos viendo historias muy bien contadas con un ritmo de edición maravilloso. Nos estamos enterando de muchas cosas y estamos viendo de cerca el trabajo que hacen los servidores públicos de rescate y vigilancia.

Es muy distinto a esas recreaciones o a esas detenciones triviales que vemos en programas de otros países, aquí es una emisión con un ritmo vibrante”, comentó.

Creo que es justo este reconocimiento a los policías, que si bien hay malos también hay buenos. Éste es un espacio donde se ve lo comprometidos que son y de cómo luchan contra la mala educación de la ciudadanía.

Se observa la impunidad o mala aplicación de las leyes y claramente vemos el trabajo que hacen en favor de la ciudadanía, es un espacio muy refrescante”, expresó.

Yuriria Sierra y Francisco Zea acudieron a la presentación / Fotos: Cortesía A&E/ Arte: Daniel Rey

En el primer episodio de esta serie se verá el accionar de la policía en una de las zonas más conflictivas de la Ciudad de México: Tepito, que es uno de los cinco barrios más peligrosos, donde según datos de la producción, operan organizaciones criminales y cada 10 minutos ocurren hechos delictivos, de hecho, es patrullada por 300 oficiales cada día.

Esta emisión cuenta con 10 episodios en su primera temporada y habrá otras entregas que tengan como protagonistas otras ciudades de Latinoamérica.