Honra a Cristian ser hijo de 'El Loco'

Archivo/ Reforma

Ciudad de México.- Agradecido por los momentos en vida que compartió con su padre, Manuel "El Loco" Valdés, fue como Cristian describió su sentir actual respecto a la muerte del comediante, el viernes pasado.

En videoconferencia para hablar del concierto en streaming que dará este 19 de septiembre, el primogénito de Verónica Castro dejó las evasivas y fue claro respecto a su luto.

"Tengo mucho honor de ser su hijo, cada día me la pasé visualizando su presencia y estoy muy agradecido. De chico, lamentablemente, pues uno es adolescente, y de niño te da miedo, no alcanzas a ver el agradecimiento que debes tener, y eso lo entiendes en los años posteriores", expresó Castro, muy conmovido, en la videocharla.

Y recalcó la importancia de su madurez física y emocional, la cual le llegó en el momento idóneo para entenderse con su progenitor, con quien no tuvo contacto sino hasta hace unos años.

"Cuando fui más joven también le tenía cierto miedo, pues no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería, si realmente quiso que viniera a este mundo. No sabía yo qué posición tomar de parte de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí. Sé que me buscó de chico, de joven; yo tuve miedo".

Se contuvo al hablar y se mostró conmovido, pero prosiguió respecto a los últimos años con "El Loco".

"Fui refugiado en mi (abuela) Mamá Socorro (quien también murió meses atrás) y en mi mamá, Vero. Y ya creciendo, en cierto punto tuve la necesidad de tener su testimonio, su versión. De ver en sus ojos lo que había pasado, si era verdad o mentira, que él me dijera, y sí, lo hizo muy cariñosamente.

"Hicimos una amistad, una relación bonita, de papá-hijo que eran amigos. Quise estar cerca lo más posible de él realmente me duele bastante su partida".

Conocido por sus romances, sus exitosas baladas y sus escándalos en redes sociales, Cristian Castro opinó sobre la personalidad de su padre.

"Me habría gustado ser como él, con su libertad, desenfado, relax, su humor. Amaba a la gente, la gente lo quería. Le llegó la decadencia, quizás como a muchos actores, pero lo querían. Era el rey de los hippies, era el imán, un imán grande.

"Si no fuera por el destino, por los Valdés, yo no estaría aquí, yo no hubiese sido el doceavo, no estaba planeado, en el destino, que fuera el primero, el tercero, el quinto. Soy el doceavo, es una suerte agradezco su locura y ser de sus hijos".

Castro adelantó que estrenará una canción en su concierto digital, cuyos detalles e información se encuentran en Eticket.com, y que considera continuar grabando música más espiritual.