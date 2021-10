Honra Aguilera a latinas cantando en español

Reforma

Ciudad de México.- Christina Aguilera siempre mantuvo latente el deseo de explorar sus raíces latinas, y qué mejor que hacerlo acompañada por Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso para cantar por y para "las muchachas".

En exclusiva, cuenta que no sólo ellas aportaron su talento a su nuevo sencillo, "Pa' Mis Muchachas", estrenado este viernes, sino que incluso la inspiraron íconos de la talla de Frida Kahlo y Chavela Vargas. El resultado formará parte del álbum que grabó completamente en castellano y el cual se divide en tres capítulos; el primero, La Fuerza.

"Con esta canción, con este disco, con este trabajo quise honrar a las mujeres latinas que son fuertes, que son resilientes y, sobre todo, combativas y compasivas. Tanto en el video como en la canción quería mencionar a la familia. Soy una mujer fuerte por una mujer fuerte antes que yo, y hay una mujer fuerte después de mí.

"La cultura latina es sobre unión y pasión, y aunque hay muchos arquetipos de familia, creo que la unidad y la lucha por salir adelante nos representan a pesar de las dificultades", expresó la artista en enlace desde su casa, en Los Ángeles.

Entusiasta ante lo que se avecina con su nuevo material discográfico, la cantante, de 40 años, reveló que una secuencia del videoclip "Pa' Mis Muchachas", dirigido por Alexandre Moore, contiene un guiño a Frida (2002), filme que estelarizó y produjo Salma Hayek.

"A Salma le dije que soy una gran admiradora de su película, y que amo a Frida. Hay una referencia a la escena en donde ella se aproxima a una mesa con hombres y hay una batalla por quién da el trago más largo, y toma la botella de licor y se lo bebe, y les gana a la mujer y se la lleva con ella. Ahí es cuando pienso en el fragmento de la canción 'mezclo mis lágrimas con tequila y limón'. Y eso hago yo, así me levanto.

"Y Chavela Vargas es una gran inspiración, que se notará en más canciones que vienen y de las que todavía no puedo hablar, pero soy una gran fan, fan de ella, por eso hablo de mis raíces hispanas en una forma muy genuina", recalcó la intérprete de "Fighter" y "Beautiful".

Hace 21 años, la estrella, quien ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, editó su primer álbum en español, Mi Reflejo, el cual concibió por su necesidad de explorar la herencia hispana por su raíz paterna, Fausto Xavier Aguilera, un ecuatoriano de quien se distanció por los abusos físicos que le propinó a su madre, Shelly Kearns. Ya se reconciliaron.

"Amo a estas niñas, con las que hice la canción. A Nathy la conocí en una fiesta de salsa en Miami y fue genial que conversáramos. Le dije que me encanta su canción 'Sana, Sana'. Adoro la forma de rapear de Nathy, y Becky es encantadora, son nacionalidades unidas y juntas hicimos magia.

"Jamás he hecho un proyecto por subirme a la moda, y no quería hacer (reguetón), que es lo que todos hacen ahora. Nunca he sido así y no era mi intención. De Mi Reflejo a este momento maduré: me convertí en madre, conocí nuevos estilos de música y me estoy reencontrando con un idioma que es parte de mi historia. No pienso en modas para hacer música. Mi papá vino de Quito, mi mamá aprendió español. Hay algo más profundo que cantar en español, es más genuino, no es reguetón", explicó la egresada del Club de Disney, famosa por "Genie in a Bottle".