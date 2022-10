Honra Paulina Rubio a su mamá con nueva canción

CDMX.- Han sido los tres meses más complejos para Paulina Rubio tras el deceso de su madre, Susana Dosamantes, pero como la vida sigue, la mejor manera de honrarla es trabajar y dedicarle su esfuerzo.

Por esto, dijo Pau en entrevista, se siente animada y reinventada con "Me Gusta", el sencillo que acaba de estrenar y que la regresa al pop que la dio a conocer.

"(Mi mamá) la escuchó y le gustaba verme realizada con los ritmos muy fusionados. Me dio una educación multicultural que se ve mucho en mi vida diaria.

"Soy honesta, transparente, auténtica, y no tengo miedo de fusionar ritmos, sonidos, pensamientos, ideas, lo cual he llevado a muchos lugares y experimentos musicales", contó "La Chica Dorada" en enlace telefónico desde su casa.

Poco había querido hablar la ex Timbiriche sobre el fallecimiento de la actriz, provocado por el cáncer de páncreas que la aquejó en los últimos meses de su vida.

Pero dijo que entiende el interés de la audiencia por saber de su estado y, sobre todo, por darle apoyo en el luto que aún guarda y a la ausencia a la que debe acostumbrarse.

Sus hijos, Andrea Nicolás y Eros, expresó, son su principal motivación para continuar.

"Esto es de un día a la vez, los niños son alegría, son un recordatorio de cómo pasa el tiempo. Vivo para honrarla, disfrutar su espacio y su memoria. Sigue en mí, y enfocarme como siempre en la medicina de mi alma que es la música.

"El salmo es eso: hacer música. Ella lo que más disfrutaba, y estoy segura que disfruta en su quinta dimensión, es verme gozar lo que hago y esto es la primera gran adversidad de la vida que comparto de la mano de los fans de ella", señaló la intérprete, de 51 años.

Con una historial musical que incluye éxitos como "Lo Haré por Ti" y "El Último Adiós", Rubio se dedicó a componer piezas musicales durante la pandemia y "Me Gusta" la hizo desde casi dos años, junto con Maffio, Jean Carlos Canela y Reuben Mcfadden.

Y comentó que incluso esta creación quedó estructurada desde antes de "Yo Soy", que marcó su debut con Sony Music, aunque le dio los últimos toques hasta hace unos meses.

"Es muy Miami. En los últimos 12 meses hemos estado acá. Antes de la pandemia también. Durante la pandemia tuvimos la fortuna de vivir juntas mi mamá y yo, lo que hace muchos años no habíamos hecho, y ella escuchó la canción.

"Me gusta recordar que soy la dueña de la pista de baile, y volver a tocar los metales directos, así como lo hacía con 'Mío'. Los oldies están de moda, yo soy muy ochentera y Miami me ha inspirado para hacer 'Me Gusta'", detalló la estrella pop.

Dijo que contempla retornar a México con una serie de conciertos que la vuelvan a situar en las coordenadas de la audiencia que la identifica como intérprete de pop, antes de continuar con los planes de una bio serie.

Aunque la prioridad es su participación como jueza en la nueva temporada de Mira Quién Baila All Stars, por Univisión, en la cual obtendrá la exposición que desea para su nuevo trabajo.

"Los millones que te ven los domingos en Univision no los podemos juntar por más que haya premiaciones de Grammy o Billboard. Esto es lo que te da la televisión, el poder que tiene la familia latina en EU.

"Estoy utilizando todo lo que he aprendido para poder presentar mi música nueva, management, etcétera. The X Factor, The Voice Kids, La Voz me han enseñado, (y esto) es una plataforma y está muy bien estar en Miami de base porque ahí están mis hijos".

Entre sus planes a largo plazo, la ex pareja de Nicolás Vallejo-Nágera y Gerardo Bazúa mencionó abrir una agencia para producir y preparar a nuevos talentos en música, ya que confía en su experiencia y conocimiento de la industria para impulsar a las nuevas generaciones.