Honra Sandoval a Infante con tema

Ciudad de México.- Inspirado en la figura y legado de Pedro Infante, Raúl Sandoval homenajeó a su ídolo a través de "¿Quién Será?", tema remasterizado en banda y mariachi.

"Tenía muchos años queriendo lanzar este tema hasta que se logró en abril, sólo que, por cuestiones actorales, no pude darle la importancia que merecía hasta ahorita", afirmó Sandoval en entrevista.

Adelantó que, para el próximo año, lanzará un disco homenaje a Infante, proyecto que autorizó Lupita, hija del fallecido cantante y quien tiene los derechos de los temas de su papá.

Su admiración por el ídolo mexicano va más allá de lo musical, pues Raúl está más que apuntado para encarnarlo en la bioserie que prepara Rubén Galindo para Televisa.

De ser seleccionado como protagonista, ese sería un sueño cumplido para él.

Sandoval recientemente finalizó las grabaciones de la serie de Bronco, donde dará vida a Ramiro Delgado. En ésta se incluirán todos los éxitos, así como los problemas que han vivido desde su creación.

"Aparecerán detalles donde se van a comprender muchas cosas que en el escenario no se ven y que el público de la agrupación se van a sorprender.

"Algunos hasta se enamorarán de ellos mucho más, porque se mostró el lado humano de cada uno de los integrantes", adelantó.

En lo personal, Raúl vive feliz a lado de su esposa Fran Meric y su pequeño Evan, de 3 años, y no descarta la posibilidad de ampliar la familia.

"Estamos muy agradecidos de que Evan esté con nosotros. Antes de él perdimos dos productos en el camino y fue una experiencia muy dura para los dos. Hemos hablado de tener otro bebé, pero me pongo a pensar en ella (Fran) y para una mujer no son sólo nueve meses, toma más tiempo para recuperarse.

"No decimos que no, podría ser que sí, pero es algo que no haremos ahorita. Por el momento hay que disfrutar lo que tenemos".