Honran Édgar Vivar y López Tarso a su padre artístico

CDMX.- Édgar Vivar e Ignacio López Tarso tienen claro que son leyendas actorales en buena medida por su padre artístico.

En el caso del intérprete del "Señor Barriga" y "Ñoño", la figura que lo encaminó profesionalmente fue ni más ni menos que Roberto Gómez Bolaños, su compañero y mentor en El Chavo del Ocho, considerado el padre de la comedia blanca.

Mientras que López Tarso, llamado por muchos como el padre del teatro, tomó impulso gracias a las enseñanzas del dramaturgo Xavier Villaurrutia.

Ambos honran su memoria en este día.

Édgar Vivar

"Roberto Gómez Bolaños fue mi padre, no sólo en el ambiente artístico porque al poco tiempo de ser parte de su equipo tuve la desgracia de perder a mi padre. Ese día vino Roberto al velatorio y me dijo: 'Ya eres un adulto y sabes tomar decisiones, pero siempre es bueno escuchar un consejo experimentado de alguna persona mayor que te estime. Cuando lo necesites aquí estoy yo'.

"Roberto tenía la misma edad de mi papá y siempre lo consideré como mi padre".

¿Cómo celebrará el Día del Padre?

"Estaré trabajando, en esta profesión es así, pero siempre conmemoro a mi padre, a mi abuelo y también, ¿por qué no? A Roberto".

Ignacio Lopez Tarso

"Considero como mi padre artístico a mi primer maestro de teatro, Xavier Villaurrutia, un gran poeta que era maestro de arte teatral de Bellas Artes. Entré en esa escuela en 1948, ahí lo conocí. El maestro Villaurrutia decía: 'Yo no soy buen maestro de teatro, yo no soy buen dramaturgo, yo soy poeta, yo no te voy a dar clases como para que tú llegues a ser un gran actor, yo te voy a dar mis conocimientos pequeños de teatro, lo que yo he pensado siempre sobre el teatro y lo que yo te aconsejo es que aprendas a pisar el escenario'. Cuando me dijo eso yo pensé ¿qué chiste tiene eso?

"Tengo 74 años de experiencia como actor, y sé a qué se refería el maestro Villaurrutia, y ahora yo sé lo que es pisar un escenario. Y ya sé pisarlo, y no sólo lo sé pisar, como él me dijo, con mayor seguridad y si persistes, lo pisarás con autoridad ahora sé lo que es eso, fue su legado para mí".

¿Cómo celebrará el Día del Padre?

"Estaré en casa con mis hijos, mi esposa murió hace 22 años. La voy a extrañar. Estaré con mis hijos, nietos y bisnietos, que vendrán seguramente a saludarme. Estaré con mi familia completa, mis hijos, Susana, Gabriela y Juan Ignacio".