Honrará Stephanie Salas a Silvia Pinal en homenaje

CDMX.- Cuando eran niñas, Stephanie Salas, Alejandra Guzmán y Viridiana Alatriste jugaban con los vestuarios que Silvia Pinal usaba en los escenarios teatrales o en sus telenovelas, se metían a su clóset y tomaban las prendas más llamativas para imitarla y actuar como ella.

Sin duda, la matriarca de la dinastía estaba ejerciendo un efecto en las nuevas integrantes de la familia, lo que marcaría más tarde su deseo por también desempeñarse en el medio artístico mexicano.

A unas horas del gran homenaje del lunes en el Palacio de Bellas Artes a la actriz y productora de 90 años, considerada la última diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, su nieta habló de la sorpresa que prepara para su abuelita.

"Estamos contentísimas, yo particularmente muy emocionada de interpretar una parte del musical Hello, Dolly! para mi abuela, y la verdad es que me remonta a épocas que me ponía su ropa.

"Teníamos seis, siete años, antes de la adolescencia Con Alejandra, Luis Enrique y con Viridiana, mi tía que en paz descanse, sacábamos toda la ropa de mi abuela y nos poníamos a grabarnos con las cámaras legendarias Súper 8 y le hacíamos musicales a mi abuela", compartió Stephanie.

"Desde ahí nos viene este sueño, esa maravilla que nos dio ser parte de la sangre de doña Silvia Pinal", declaró.

Un selecto grupo de figuras que dominan el escenario de los musicales fue convocado para el tributo a la estrella de la película Viridiana, de Luis Buñuel (1961 y María Isabel, de Federico Curiel (1967), así como de puestas como Mame (1971) y Hello, Dolly! (1994), entre otras.

"Me siento muy conmovida por lo que está pasando, muy orgullosa, qué bueno que se está logrando este homenaje tan merecido", añadió.

Desde hace semanas se prepara la producción del tributo en el que Diego del Río ha trabajado en conjunto con la actriz Sylvia Pasquel, Emilio Arana y Óscar Carapia para hacer un recorrido por la amplia trayectoria de la actriz.

Bianca Marroquín, Stephanie, Fela Domínguez y Alan Estrada se encargarán de representar sus grandes momentos en el teatro musical.

"Me pongo nerviosa de cantar ante ella (Pinal)", expresó su nieta.

"Estamos preparando una sorpresa, son coreografías maravillosas que Óscar Carapia está montando. Bianca va a cantar un musical de Mame, Fela otra canción y Alan igual. Yo voy a salir cantando y bailando un número muy emblemático de Hello, Dolly! con el cuerpo de baile de Bellas Artes, con orquesta y todo", adelantó.

Este viernes el talento tendría un ensayo general para ultimar detalles del espectáculo.

"Ha sido una entrega total, una dedicación absoluta y yo estoy segura de que será muy emotivo ver y recordar esos momentos importantes de su vida", sostuvo.

Stephanie está feliz de que su abuelita pueda ver y gozar el homenaje y se reencuentre con tantos amigos de su vida y personalidades del medio artístico, así como de la política y cultura.

"El amor, la pasión y el respeto que tengo por esta industria es la herencia que ellas me han dejado".

Toda la familia Pinal estará arropando a Silvia en su gran día.