'Hospital General' lidera los premios Emmy Daytime

Ciudad de México.- La serie Hospital General lideró los premios Emmy Daytime con seis premios, mientras que The Kelly Clarkson Show se quedó con el reconocimiento a mejor serie de entrevistas diurnas.

La 50 ceremonia anual se realizó en persona, organizada por Kevin Frazier y Nischelle Turner de Entertainment Tonight y es la primera gran entrega de premios que se lleva a cabo desde las huelgas de WGA y SAG-AFTRA.

El Hospital General de ABC lideró con seis victorias, incluida la de mejor serie dramática diurna, además Robert Gossett ganó actor de reparto, Eden McCoy, intérprete más joven y Alley Mills como artista invitado

The Kelly Clarkson Show ganó su segundo Daytime Emmy consecutivo a la mejor serie de entrevistas diurnas, al igual que Clarkson como mejor presentador de una serie de entrevistas diurnas.

Thorsten Kaye y Jacqueline MacInnes de The Bold and the Beautiful ganaron los premios Daytime Emmy al mejor actor y actriz, respectivamente.

The The Hollywood Reporter dijo que el espectáculo se abrió con un homenaje a la estrella de y se le otorgó el Emmy póstumo a la mejor actriz de reparto.

En la ceremonia, celebrada en el Westin Bonaventure de Los Ángeles, Susan Lucci también recibió un premio a la trayectoria por su legendario papel de Erica Kane en All My Children, un papel que interpretó desde 1970 hasta la cancelación del drama en 2011.

Los ganadores de los premios Creative Arts Daytime Emmy se revelarán el 16 de diciembre.

Lista completa de gandores

Serie dramática diurna: Hospital General (ABC)

Actriz principal en una serie dramática diurna: Jacqueline MacInnes Wood como Steffy Forrester, The Bold and the Beautiful (CBS)

Actor principal en una serie dramática diurna: Thorsten Kaye como Ridge Forrester, The Bold and the Beautiful (CBS)

Actriz de reparto en una serie dramática diurna: Sonya Eddy como Epiphany Johnson, General Hospital (ABC)

Actor de reparto en una serie dramática diurna: Robert Gossett como Marshall Ashford, Hospital General ( ABC)

Serie de charlas diurnas: El show de Kelly Clarkson

Serie de noticias de entretenimiento: Entertainment Tonight

Equipo de redacción para una serie dramática diurna (CBS): Los jóvenes y los inquietos

Artista más joven en una serie dramática diurna: Eden McCoy como Josslyn Jacks, Hospital General (ABC)

Equipo de dirección de una serie dramática diurna: Hospital General (ABC)

Actuación invitada en una serie dramática diurna: Alley Mills como Heather Webber, Hospital General (ABC)

Presentadora de la serie de entrevistas diurnas: Kelly Clarkson, The Kelly Clarkson Show