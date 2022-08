Hospitalizan a Anne Heche tras accidente automovilístico

Ciudad de México.- La actriz Anne Heche se encuentra hospitalizada tras un accidente automovilístico, informó TMZ.

El incidente ocurrió este viernes a mediodía, cuando la protagonista de Vanished manejaba su mini Cooper azul, y terminó estrellada en el garaje de un departamento de Los Ángeles.

Diversos testigos aseguraron haber auxiliado a Anne Heche, de 53 años, pero ella los alejó para darse a la fuga y terminar en un segundo siniestro en el cuál su coche se incendió.

En las imágenes que circulan en internet se pueden ver las heridas de la actriz, específicamente las quemaduras en su espalda.

Algunas pruebas señalan que Heche podría haber estado alcoholizada, pues había una botella dentro de su auto; sin embargo, el departamento de policía de Los Ángeles no ha confirmado dicha información y debido a lo delicado de su condición de salud, por ahora no pueden realizarle los estudios necesarios para determinarlo. Fue en 2020 cuando la ex de Ellen DeGeneres habló detalladamente de su batalla contra las adicciones, atribuyéndolo a su dolorosa infancia luego de que su padre abusara sexualmente de ella.

"Tomaba, fumaba, consumía drogas, tenía relaciones sexuales con diferentes personas, hice todo lo que pude para sacar la vergüenza de mi vida", expresó a ABC News.