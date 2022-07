Hospitalizan a Frank Fritz de 'Cazadores de Tesoros'

Zachary Maxwell Stertz / History / Mike Wolfe y Frank Fritz

Ciudad de México— Uno de los conductores de lka serie Cazadores de Tesoros, Frank Fritz, fue hospitalizado debido a un derrame cerebral, así lo reveló su coanfitrión de programa, Mike Wolfe.

La noticia la dio a conocer en sus redes sociales, donde subió una foto de Fritz con el siguiente texto:

"He sido muy reservado el año pasado con respecto a la vida de Frank y el camino en el que ha estado. Ha habido muchas opiniones al respecto nuestra amistad y al programa, pero ahora no es el momento de aclarar las cosas. Ahora es el momento de orar por mi amigo".

En julio pasado, Fritz de 56 años, dejó el programa y le dijo al medio The Sun que ya no estaba en contacto con Wolfe, de 58 años. Un representante del canal History confirmó la partida de Frank.

Su última aparición fue en marzo de 2020 cuando hizo una pausa por someterse a una cirugía de espalda, antes de ser despedido. Posteriormente, entró a rehabilitación pues atendía su adicción al alcohol.

"No he hablado con Mike en dos años. Él sabía que mi espalda estaba mal, pero no me llamó para preguntarme cómo estaba. Así son las cosas", dijo Frank a People.

Fritz y Wolfe siempre se han mostrado transparentes con su amistad. Compartieron pantalla en el programa de History Cazadores de Tesoros (2010), donde viajaban por todo Estados Unidos y restauraban reliquias.