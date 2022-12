Hospitalizan de emergencia a Tori Spelling

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tori Spelling dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia debido a mareos y dificultad para respirar que presentó unos días antes de Navidad.

La actriz de Beverly Hills, 90210 publicó una selfie en sus historias de Instagram desde una cama de hospital, lo que preocupó a sus seguidores.

"Aquí estoy en el hospital desde anoche", escribió. "A todos los que me criticaron cuando les dijeron que estaba demasiado enferma para trabajar, bueno, aquí estoy".

"¿Qué tal si la próxima vez toma a alguien al pie de la letra y muestra amabilidad en lugar de duda?", continuó Spelling, aparentemente respondiendo a las personas que le empezaron a decir que era floja.

"Recuerda, para la gente como yo, NO trabajar es una pesadilla. Soy una buscavidas y una adicto al trabajo. Siempre elijo trabajar", dijo.

La autora de Spelling It Like It Is agregó que los médicos están "haciendo una serie de pruebas" y que sus síntomas incluían "dificultad para respirar, presión arterial alta y mareos".

En febrero, compartió en Instagram que estaba haciendo planes de quitarse sus implantes mamarios después de enterarse de que los que se puso hace 20 años podrían causar complicaciones de salud y necesitaban ser reemplazados, pero pospuso continuamente la programación de la cirugía.