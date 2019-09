Hubo boda con Verónica Castro, pero Yolanda Andrade antes fue novia de Cristian Castro

El pasado unió a las actrices mexicanas Verónica Castro y Yolanda Andrade en un romance que terminó en boda, según declaraciones de esta última, pero su vida ya se había entrelazado desde una década atrás.

La biografía de Andrade incluye conexiones con grandes figuras del entretenimiento como Thalía y Salma Hayek, a quien responsabiliza por el inicio de su carrera como actriz a finales de los años 80.

Salma le dijo que podría triunfar en la televisión por su personalidad, y no se equivocó. Pronto empezó a trabajar en telenovelas de la cadena Televisa, y en 1992 protagonizó "Las secretas intenciones" junto a Cristian Castro, hijo de Verónica.

La historia se transmitió de agosto a noviembre de ese año, y se volvió a presentar diez años después en un canal de paga dedicado a los melodramas mexicanos. El tiempo dentro de los sets de grabación fue suficiente para que Yolanda y Cristian comenzaran un romance, que culminó en la primera experiencia sexual de Andrade.

En una entrevista con varios medios, Yolanda bromeó respecto a que no "perdió la virginidad", sino que la "donó"… "Todo mundo la hemos cagado (equivocado) una vez en la vida. Estaba muy chiquita, ya ni me acuerdo".

En otra conversación, junto al periodista Juan José Origel, reveló: "Estábamos bien chiquitos. Sí fue mi primera vez con él. Así como que la perdí (la virginidad), no. Fue por mi voluntad. Yo estaba locamente enamorada".

Sin embargo, su romance no fue más allá y debido a problemas entre el cantante con Verónica, por los que Andrade defendió a la actriz, dejaron de ser amigos.

En el 2003, durante una entrevista con Castro, Yolanda le preguntó sobre su hijo y ella en televisión: "¿Qué decías cuando nos veías?".

"Se me hacía raro ver a Cristian en la televisión, yo como no quería que fuera artista, verlo en la tv (era raro) y luego te veía a ti de pareja, decía ‘mmm, dios mío, ya está empezando la cosa a caminar'”.

Yolanda le compartió a Verónica: "Fue una historia de amor muy bonita. Nos dimos unos besos bien deliciosos. Me acuerdo perfecto que decían '¡corte!', y nosotros seguíamos, y después él abría sus ojitos y decía 'yo creo que ya'. Además me tocaba la guitarra, yo le regalé un cancionero".

"Es dulce el maldito cuando quiere, cuando no, no", sentenció Verónica sobre su hijo Cristian.

Lejos estaba Verónica Castro de pensar, en ese año 2003, que 16 años después estaría protagonizando un escándalo por la revelación de Yolanda sobre su boda en Ámsterdam.

La actriz ha negado lo dicho por Andrade, pero ella sostiene lo dicho y hasta amenazó con que si hablaba más, a Verónica "le va a ir peor".

También reveló que existen fotos y videos de la boda, pero no quiere publicarlos para no afectar más a Verónica. "Vivimos muchos momentos muy importantes. Sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella".

"El hecho que me diga que yo soy una malagradecida, no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien; si mañana dice que soy hermafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira", dijo segura ante la cámara.

La confirmación de Yolanda sobre su romance con Verónica ha desatado nuevas especulaciones, que incluyen a una tercera mujer, amiga de la argentina Susana Giménez. Se trata de Lizzie Barrera, quien habría tomado las riendas de la carrera y la vida personal de Castro.





