Huelgas no afectan estrenos en México

CDMX.- La huelga de actores y guionistas en Hollywood ha paralizado rodajes de series, películas y espectáculos en vivo en Estados Unidos, pero no ha cambiado drásticamente el calendario de estrenos programado para México para el resto del 2023.

Fuentes de las industrias de la exhibición fílmica, plataformas streaming y de espectáculos internacionales señalan que aunque habrán famosos que no promoverán lanzamientos, éstos se mantendrán en su mayoría, al igual que los festivales internacionales de cine.

Iniciando con la cartelera cinematográfica nacional, llegarán esperados títulos como Tortugas Ninja: Caos Mutante (10 de agosto), Blue Beetle (17 de agosto) y la precuela de Los Juegos del Hambre. Balada de Pájaros Cantores y Serpientes (16 de noviembre).

Universal Pictures tiene hasta ahora programado exhibir como tiene programado Drácula: Mar de Sangre (17 de agosto) Hijos de Perra (24 de agosto), y en los próximos meses: El Exorcista: Creyentes, Trolls 3: Se Armó la Banda, Five Nights at Freddys La Película y ¡Patos!

Sony mantiene sus planes para lanzar Bad Boys 4, Venom 3 y Madame Web, pero recientemente anunció que otras cintas, como el reboot de Karate Kid, moverán su llegada a cines hasta el próximo año. Cazafantasmas: Afterlife llegaría a salas en Navidad, pero se irá al 29 de marzo, y Kraven El Cazador, pasó del 6 de octubre próximo al 30 de agosto de 2024. En pausa está Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, pues no se han podido grabar los diálogos.

Extraoficialmente se maneja que Eugenio Derbez tiene previsto estrenar en octubre su nueva cinta, Radical, pero dado que la cinta se lanzará en EU también, podría reprogramarse.

La segunda parte de Duna también podría posponer su estreno fijado el 3 de noviembre, para esperar a contar en la promoción con las estrellas de su elenco: Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh y Javier Bardem.

De mover Dune, sufrirían ajustes The Color Purple y Aquaman and The Lost Kingdom.

De acuerdo con medios internacionales, las series por servicio de streaming han sido de las más afectadas por la falta de promoción de sus estrellas.

Servicios como Paramount+ y HBO Max continuarán con sus estrenos en internacionales y latinos programados para este mes y el próximo, sólo habrá alfombras rojas tratándose de producciones habladas en español o mexicanas.

La película Zoey 102 (de Paramount), protagonizada por Jamie Lynn Spears, arribará a la plataforma el 11 de agosto tal como estaba previsto, al igual que ViX Premium estrenará esa misma fecha la bioserie de Gloria Trevi a nivel global.

Los servicios Amazon, Lionsgate, Netflix, Disney, Star + y Apple TV no han reportado cambios en su agenda próxima.

Esta última ha optado porque los directores y productores de sus proyecto sean los que hagan promoción.

“Es extraño estar haciendo esto. Yo tengo permiso de hablar de los proyectos, por supuesto que apoyo a las huelgas, pero es mi turno de plantarme y pedir que vean nuestros contenidos”, dijo en entrevista Stephanie Laing, directora de la tercera temporada de la serie Physical, ya disponible.

En cuanto a certámenes cinematográficos, fuentes consultadas de la organización de Venecia (30 de agosto al 9 de septiembre), Toronto (7 al 17 de septiembre) y Chicago (11 al 22 de octubre) confirmaron que se enfocarán en el talento disponible, ya sea directores, equipo técnico e incluso músicos.

“Lamentamos mucho lo que está sucediendo y somos solidarios con el talento, pero lo haremos de la mejor manera posible. Todos estamos verificando quiénes son los talentos disponibles y nos enfocaremos en lo que hay”, dijo un vocero del Festival de Cine de Chicago.

Los festivales de Telluride, Nueva York, San Diego y Londres también se mantienen, hasta hoy, sin cambios.

En Venecia, de alargarse el conflicto sindical, tendrían peso sustancial los realizadores Michel Franco (Memory), Luc Besson (Dogman), Ava DuVernay (Origin), Sofia Coppola (Priscilla) y Michael Mann (Ferrari).