Huffman recibe 14 días de prisión en escándalo universitario

Boston (AP) — La actriz de "Desperate Housewives" Felicity Huffman fue sentenciada el viernes a 14 días de prisión y 15.000 dólares por haber pagado para alterar los resultados de la prueba de aptitud académica de su hija en un escándalo que atrapó a docenas de padres ricos y famosos.



Huffman, de 56 años, se convirtió en la primera sentenciada de los 34 padres en el caso. También recibió una multa de 30.000 dólares, 250 horas de servicio comunitario y un año de libertad vigilada.



Antes de la sentencia, la actriz describió entre lágrimas cómo su hija le preguntó por qué no había confiado en ella.



"Lo único que puedo decir es que lo siento, Sophia", dijo Huffman. "Tuve miedo. Fui estúpida, y estuve muy equivocada. Estoy profundamente avergonzada por lo que hice. Causé más daño del que pude haber imaginado. Ahora veo todas las cosas que me llevaron por este camino, pero básicamente ninguna de las razones importa porque al final del día yo tenía una opción. Pude haber dicho que no".



En total, 51 personas han sido acusadas en el ardid, el escándalo de admisiones universitarias que haya procesado el Departamento de Justicia.