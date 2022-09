Idris Elba, un artista con una creatividad insaciable

Reforma

Ciudad de México.- Casi todo lo que se imaginó Idris Elba cuando era adolescente acerca de su llegada al quinto piso, lo tiene y hasta le sobra, aunque el actor británico no sabe cómo sentirse sobre tal edad.

"Estoy un poco paranoico alrededor de esa cantidad, este número, 50, parece grande. Me lo han mencionado y no sé si sentirme un viejo joven o un joven maduro. Es más, no sé cómo decirlo.

"Lo que sí creo es que es muy distinto a cuando cumplí 20, 30 o 40. Siento que esos cambios de décadas fueron de mucha ilusión y expectativa y desde adolescente tenía en la mira muchos sueños que sobrepasaron mis expectativas. Al llegar a los 50, en esta transición de década a década, me siento más relajado y tranquilo. Que venga lo que tenga que venir y ya", expresa en entrevista.

El reciente protagonista de la película Bestia, y próximo a estrenar Luther, el largometraje basado en la teleserie inglesa del mismo nombre, afirma que en su adolescencia soñaba con una familia feliz, oportunidades actorales únicas y personajes que lo hicieran mimetizarse en seres totalmente ajenos a él. Todo esto lo ha cumplido.

"Y lo que no ha sucedido, no lo voy a decir, porque los deseos no se dicen. Hasta que suceden se revelan", advierte Idris Elba.

Idris Elba: uno de los actores más queridos en Estados Unidos

De acuerdo con el portal especializado IMDB, Idris Elba, postulado a cinco premios Emmy, es uno de los 20 actores mejor posicionados ante la audiencia de los Estados Unidos.

Su filmografía ha recaudado más de 3 mil millones de dólares, siendo El Escuadrón Suicida, Rápidos y Furiosos: Hobbs y Shaw, Titanes del Pacífico y Thor: Ragnarok, sus títulos más taquilleros.

Productor, escritor e intérprete, afirma que las tres facetas lo han enriquecido como artista, aunque es la música la que lo hace sentirse libre y sin presiones.

Constantemente crea nueva música y es muy conocido en el ambiente de los disc jockeys alternativos, por su estilo indie/dance, con el nombre artístico DJ Big Driis o simplemente, Idris.

"La música siempre está presente en mi vida, no paro de crear y buscar novedades, soy un cazatendencias", comenta el remixero y productor que ha colaborado con Jay-Z, Mumford & Sons, Taylor Swift, Fat Joe, Cypress Hill, Macklemore, Ryan Lewis y Paul McCartney, entre otros.

"Algún día me gustaría darme el tiempo para irme a México unas semanas y convivir con músicos locales, sé que hay muchas opciones y una amplia variedad en el espectro creativo ¿alguien que me invite?", agrega Idris Elba.

En búsqueda de roles atípicos y extraños

Papá de Isan y Winston, divorciado en dos ocasiones y actual esposo de Sabrina Dhowre, el astro hollywoodense Idris Elba sostiene que todo proyecto que acepta tiene que ver con desafíos personales, ya sea por roles atípicos, desconocidos o extraños para él.

¿Y de la supuesta propuesta de que podría ser el nuevo James Bond, el primero afrodescendiente? Mejor ni habla.

"Jamás he sabido cómo sentirme con lo que hago y lo que esperan que haga porque en realidad no pienso en si será un éxito o no. Estoy en una posición en la que elijo un filme por mi instinto, o bien, porque no he hecho algo similar antes. Sólo busco algo que me sorprenda.

"Si me hablan de un agente secreto, no tiene que ver con mi decisión, o con un superhéroe, tampoco. Lo que yo busco es no repetir y con eso tengo".

Intérprete de Bloodsport en Escuadrón Suicida, y de Heimdall, en las entregas de Thor, se ha ganado el título de Mr. Simpatía en la comunidad de TikTok por los clips que sube, y ya no se diga por sus historias de Instagram. Le gusta divertir, entretener, llamar la atención, dice.

"Es una parte de la comunicación. En la última década aprecias lo que son las tendencias. Comunicarse con extraños físicamente, pero cercanos a tus ideales, es algo único. Adoro esa parte de divertir de una forma distinta, y comunicar, ¡por supuesto!".