Iggy Pop será un zombie

Ciudad de México.- Iggy Pop, RZA, Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton y Childish Gambino son algunas de las celebridades que participarán en la cinta The Dead Don't Die, dirigida por Jim Jarmusch.

Según el portal NME, Tom Waits, Chloë Sevigni y Carol Kane también participarán en el proyecto.

Ésta no sería la primera vez que el intérprete de "Lust for Life" trabaja con Jarmusch, pues anteriormente ya había sido dirigido por él, en la película Dead Man, de 1995.

Se tiene previsto que la cinta se estrene el próximo mes de junio.