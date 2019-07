Ignacio López Tarso confía en gobierno de López Obrador

Ciudad de México.- El actor Ignacio López Tarso externó su confianza para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador luche en contra de la delincuencia, pues considera que ya no se puede vivir en México.

"La delincuencia se apoderó del país y que no nos extrañe nada, a todo el mundo le han robado porque no ha habido autoridad que sepa contener la ola de delincuencia tan terrible que sufre el país desde hace varios años”, comentó el actor de 94 años.

Gobiernos, dijo, van y vienen, pero la delincuencia aumenta cada vez más “y alguien debe poner un hasta aquí”.

"Este gobierno tiene la obligación de hacerlo y me imagino que entre sus planes está luchar contra la delincuencia y liberar al país de esa gran preocupación, porque ya no se puede vivir. Yo confío”, añadió el primer actor, quien es uno de los más reconocidos en este país.

El protagonista de la obra teatral “Una vida en el teatro”, recordó que tiempo atrás fungió como presidente de la Asociación Nacional de Actores (ANDI) y fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), así como diputado del Distrito 8 en la Ciudad de México.

"Los Pinos está dentro de mi Distrito, el octavo. Aunque ya no es la casa presidencial, el Distrito tiene importancia porque ahí están los más ricos. Están Las Lomas, Polanco, Lomas de Virreyes y después de una barranca, se ve lo más pobre.

"Ahí, a las casas se les viene el techo encima porque son cuevas de arena. Yo licité todo eso, conozco perfectamente mi Distrito y me conocen ahí muy bien. Los pobres me trataron mejor que lo ricos. Ellos me invitaban a que pasara a su casa y comía gorditas, taquitos y pulque”.

En la casa de los ricos, “me decían: ‘es usted el general Álvarez’, pues yo estaba haciendo la novela de Senda de Gloria. Entonces les decía que sí lo era y que se cuadraran”.

La noche del lunes, Ignacio López Tarso junto con el actor Héctor Bonilla, apadrinó el estreno de la obra Vincent, girasoles contra el mundo, que protagoniza Mario Iván Martínez en el Teatro Helénico de esta ciudad.