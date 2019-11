Ignora juicio hijo de Sesto

Ciudad de México.- Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, ignoró el juicio por el que luchó su padre para esclarecer el asalto que sufrió en su casa ed Torrelodones, informó El País.

El juicio por el que el fallecido cantante se celebró el pasado 13 de noviembre, pero no se pudo hacer una acusación formal por la ausencia de Sesto.

El equipo legal del español presentó un escrito en el que se informaba de la muerte del músico, y se solicitaba que entonces su hijo y único heredero continuara con el proceso. Blanes no se presentó y tampoco emitió alguna postura al respecto.

El juicio quedó visto para sentencia con la actuación única de la fiscalía, mientras que el acusado pidió su absolución.

Camilo Sesto inició el proceso judicial en 2013, tras haber sido víctima de un asalto en su casa de Torrelodones, cuando cuatro ladrones entraron al domicilio, lo amarraron a una silla con cinta y lo amenazaron de cortarle un dedo si no les decía dónde guardaba el dinero y objetos de valor.

Uno de los atracadores reveló ante la Guardia Civil española que todo había sido planeado por un productor y amigo que trabajó con Sesto en el pasado.