Ignora Piqué supuestos ataques de Shakira a su padre

CDMX.- La guerra entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin.

Tras arremeter contra el padre del ex futbolista en su última canción, "El Jefe", donde en una parte dice: "Ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", diferentes medios aseguran que la artista responsabiliza a Joan Piqué de sus problemas con Hacienda.

Sin embargo, cuando Europa Press le cuestionó a Piqué sobre este tema, el atleta, muy serio y sin Clara Chía, decidió hacer caso omiso a los supuestos ataques de Shakira en contra de su padre.

La artista tiene pendiente un juicio por presunto fraude fiscal que arrancará el próximo noviembre y por el que se enfrenta a una multa de 23.7 millones de euros y a una pena de 8 años de prisión.

Además, el Ministerio Fiscal ha abierto una segunda causa contra ella también por fraude y le reclaman 6.6 millones de euros.

Un nuevo revés por el que Shakira culpa a su ex suegro, ya que Joan Piqué era administrador de muchas de las empresas de Gerard, en las que la cantante también tendría participación.

Tan tensa es la relación entre ambos que según la periodista Silvia Taulés, la colombiana se dirigiría al padre del ex futbolista como "el ogro", llamándole así incluso delante de sus hijos Milan y Sasha.