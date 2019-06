IMCINE seguirá apoyando encuentros fílmicos

Ciudad de México.- Los encuentros fílmicos constituyen la herramienta más valiosa para difundir el cine nacional en todo el país, por eso se hace todo lo posible para que se reorganicen y no queden desprotegidos, declaró María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

"Tuvimos muchos problemas en nuestras formas de accionar por la Circular número uno de Presidencia. Esa circular nos ha puesto a 'parir chayotes' porque tenemos dificultades en nuestras formas de operar con todas las organizaciones que hay que apoyar y están haciendo una labor muy importante en el cine”, comentó.





La funcionaria aseveró que la cancelación de fondos públicos para organizaciones sociales, sindicales y civiles descolocó al IMCINE en las formas en que actuaban.





No obstante, dijo, “las estamos apoyamos en sus programas de formación y ciertos servicios. Pero es motivo de reflexión ver la manera de que no queden desprotegidos, tenemos que reaccionar rápidamente para que no estén desfavorecidos”.





La funcionaria planteó que se debe accionar a favor de todos los encuentros fílmicos porque “todos son muy valiosos. Está comprobado que donde hay un festival de cine fuerte hay mayor producción de películas”.





IMCINE y Cannes





Hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó para que cualquier viaje oficial al extranjero deba ser autorizado por el Ejecutivo.





Aunque IMCINE gestionó el viaje de la directora del organismo al Festival de Cine de Cannes, en Francia, que se llevó a cabo del 14 al 25 de mayo, ésta tuvo que regresar a México sin cumplir toda su agenda.





A propósito de esa cancelación Novaro dijo que “el cine mexicano sigue y seguirá viajando. Los creadores siguen viajando y lo harán con un compromiso social de que son apoyados a cambio de que ellos mismos lleven los catálogos, la representatividad y ofrezcan conferencias. Los que no viajamos somos los funcionarios”.





Según la cineasta, ella ya tenía conocimiento que con el objetivo de ser mejores servidores públicos tendría que avisar en sus reuniones que “como funcionarios ya no viajaríamos al extranjero”.





Detalló que los días que estuvo en Cannes pudo cumplir con parte de su agenda y gestionó la manera en la que podrá mantener conversación directa con representantes de la industria cinematográfica mundial, entre ellos Lili Hinstin, directora del Festival de Cine de Locarno.





"Diseñamos estrategias para que vengan a México o nos comuniquemos a través de videoconferencia y las mil y una formas que pueden ser”.





Reconoció que le afectan situaciones de ese tipo (no poder viajar por ahora al extranjero), pero apoya totalmente los ajustes presupuestales para crear una mejor función pública.





Novaro argumentó que esas medidas no son exclusivas del cine sino de todas las áreas en general y que por ahora “se nos pide que en lo sucesivo fundamentemos con muchísima precisión, claridad y transparencia cuando un funcionario tiene que viajar".





"Lo mío fue a rajatabla, pero entiendo el motivo y estamos reordenando todas esas cosas de manera en que no se afecten a las películas, a los directores, ni al cine nacional”, dijo.





Hizo énfasis en que “muchas cosas se están reordenando y no hay un ataque a la cultura ni al cine (…) solo se está buscando ser mejores servidores públicos”.