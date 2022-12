Impacta falta de mujeres cineastas en nominaciones al Globo

CDMX.- Después de dos años seguidos de reconocer a mujeres cineastas, los Globos de Oro parecieron tropezar nuevamente en sus esfuerzos de equidad.

Este lunes, ninguna mujer fue nominada para el premio de Mejor Dirección, pese a que varias realizadoras han lanzado películas aclamadas por la crítica este año.

Sarah Polley (Ellas Hablan), Gina Prince-Blythewood (La Mujer Rey) y Chinonye Chukwu (Till) son algunas de las cineastas que estrenaron en meses recientes filmes que eran vistos como posibles contendientes al premio.

Polley, en particular, es considerada por expertos de los sitios GoldDerby y The Film Experience como una probable nominada al galardón para la próxima ceremonia de los premios Óscar.

Pero para los Globos de Oro, que se llevarán a cabo el 10 de enero, los aspirantes al premio son James Cameron (Avatar: El Camino del Agua), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (Los Espíritus de la Isla) y Steven Spielberg (Los Fabelman).

En las dos entregas anteriores de los Globos hubo por lo menos dos directoras nominadas al trofeo de Mejor Dirección, y en ambos casos una de ellas ganó: Chloé Zhao por Nomadland, en 2021, y Jane Campion por El Poder del Perro, en 2022.

Sin embargo, antes de aquellas ceremonias, la última mujer en ser nominada había sido Ava DuVernay en 2015, por Selma: El Poder de un Sueño. Además, fuera de Zhao y Campion, sólo una cineasta ha recibido el premio de dirección en la historia de la entrega: Barbra Streisand, en 1984, por Yentl, un largometraje musical que también protagonizó.

En años recientes, los Globos de Oro han generado polémica por la falta de diversidad en su lista de votantes y por acusaciones de que estos reciben regalos de los estudios, los cuales influyen en sus votos.

Los escándalos llevaron a que este año la ceremonia se realizara a puerta cerrada, sin ser transmitida por televisión y sin presencia de los nominados. Los ganadores fueron anunciados únicamente por Twitter y por comunicado de prensa.

La próxima entrega de los Globos de Oro regresará a tener un magno evento con estrellas, luego de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que entrega los premios, anunciara que había tomado medidas para diversificarse.

Con respecto a las nominaciones, Helen Hoehne, presidenta de la HFPA, ha dicho que la mayoría de los votantes este año son mujeres,

"(Las nominaciones) fueron elegidas por un grupo principalmente femenino, compuesto por personas que se autoidentifican como étnicamente diversas, y que en conjunto representan a 62 países de alrededor del mundo", afirmó, de acuerdo con Variety.

La falta de reconocimientos a directoras ha sido una cuestión constante en las críticas hacia los Globos de Oro. En 2018, Natalie Portman incluso hizo alusión a este tema cuando entregó el premio en esta categoría: "Estos son los nominados, todos hombres", expresó.

En una entrevista posterior con Buzzfeed, la actriz de El Cisne Negro dijo que su comentario había sido planeado desde antes y que lo había hecho para expresar su decepción ante una circunstancia que consideraba injusta.

"Le dije a algunas mujeres con las que estaba trabajando entonces que (los Globos) me habían ofrecido presentar la categoría de dirección, pero me sentí incómoda porque parecía que excluía a algunos nominados que se lo merecían.

"¿Y cómo podía llamar la atención sobre el tema sin faltar al respeto a los nominados? Porque no es culpa suya, y todos hicieron un gran trabajo. Uno no quiere no reconocerlos. Pero, ¿por qué no reconocemos a la gente que no forma parte de ese club exclusivo? Así que una de las mujeres me recomendó que lo dijera de esa forma", recordó Portman.