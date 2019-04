Impulsa Vale su legado familiar

Ciudad de México.- Los hijos de Angélica Vale también heredaron un gen artístico. Y es que los pequeños Angélica y Daniel van que vuelan para seguir los pasos de su madre.

"Quizá Daniel lo hace porque está copiando a la hermana, pero ya no sé. Angélica sí no creo que tenga alguna escapatoria (de dedicarse al entretenimiento). Ella lo que dice es que es directora.

"Nos dirige todo el tiempo. Vas a jugar con ella y te dice: 'Agarra la muñeca, siéntate ahí y vas a decir esto y esto'. Si no lo dices tal cual, no está bien. ¡Casi te da el libreto!", compartió Vale en entrevista telefónica.

La protagonista de La Fea Más Bella está consciente que, al final, sólo el tiempo dirá si sus retoños harán una carrera en el medio artístico.

Por ahora disfruta de ser una mamá alcahueta y consentidora con ellos, quienes toman clases de teatro y ya participan en obras escolares.

"Angélica todo el tiempo está actuando, haciendo caras, ¡te lo actúa todo! Sí lo tiene (el gen artístico), pero no sé para dónde se vaya a ir, si más para backstage o no sé.

"Eso lo decidirá ella, lo que la haga más feliz, pero sí lo siento. Daniel no sé, nos sorprendió a todos en la obra de teatro", agregó.

Si de algo está segura es que si nacieron para ser artistas, los escenarios los llamaran instintivamente.

Así fue para ella, pues asegura que más que un simple gozo, estar en las tablas se vuelve una necesidad para los actores.

"Gracias a Dios tengo una pareja que entiende que no puedo alejarme, que la actuación es más fuerte que yo. Otro marido ya me hubiera dicho: 'Tú y tu teatro: 'bye'. Pero él entiende perfecto que es mi vida".

Prueba de ello es su participación de este lunes con su mamá, Angélica María, en una función especial de Los Monólogos de la Vagina, además de que planea seguir con su actuación en Mentiras El Musical.

"Trabajar con mi mamá me encanta y, obvio, siempre es un mega placer, pero el hecho de presentarnos con esta obra en México nos da mucha ilusión. Se siente como estar en casa", aseguró.