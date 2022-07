Iñárritu compite con Aronofsky por el León de Oro en Venecia

Reforma

Bardo de Alejandro González Iñárritu, La Ballena de Darren Aronofsky, Rubia, el drama de Marilyn Monroe, de Andrew Dominik y Bones and All de Luca Guadigino, competirán por el león de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Con Bardo, la nueva película de González Iñárritu sobre un periodista y documentalista mexicano Iñárritu regresa a este La Mostra donde estrenó en 2003 la cinta 21 Gramos.

Alberto Barbera, director del festival, develó este martes un programa estelar que incluye el estreno -fuera de competencia- del thriller psicológico de mediados de siglo No te Preocupes Cariño de Olivia Wilde, con Harry Styles y Florence Pugh.

La impresionante lista internacional atraerá a grandes estrellas y aspirantes a premios por igual al Lido para la 79 edición del festival de cine más antiguo del mundo.

Netflix tendrá un papel protagónico con cuatro grandes títulos en la competencia principal: Rubia, protagonizada por De Armas como Monroe y basada en el libro de Joyce Carol Oates sobre la vida interior del ícono de Hollywood; ; Athena de Romain Gavras, sobre tres hermanos sumidos en el caos tras la muerte de su hermano menor, y la adaptación de Noah Baumbach de Ruido de Fondo de Don DeLillo, con Adam Driver y Greta Gerwig, la cual abrirá el festival el 31 de agosto.

El Lido se ha convertido en un lugar privilegiado para lanzamientos de Netflix de aspirantes a premios. El año pasado, el servicio de streaming estrenó El Poder del Perro de Jane Campion, que terminó recibiendo el Oscar a la mejor dirección.

Muchas películas que se han estrenado en Venecia en la última década han ganado el Premio de la Academia a la mejor dirección, incluidas Nomadland de Chloé Zhao, Roma y Gravedad de Alfonso Cuarón, La Forma del Agua de Guillermo del Toro, La La Land de Damien Chazelle y Birdman de González Iñárritu.

Estos son los filmes que competirán por el León de Oro en la 79a edición del festival de Venecia:

Ruido de Fondo, de Noah Baumbach (EEUU)

El Señor de las Hormigas, de Gianni Amelio (Italia)

La Ballena, de Darren Aronofsky (EEUU)

La Inmensidad, de Emanuele Crialese (Italia)

San Omer, de Alice Diop (Francia)

Rubia, de Andrew Dominik (EEUU)

Tár, de Todd Field (EEUU)

Ama la Vida, de Kôji Fukada (Japón)

Más Allá del Muro, de Vahid Jalilvand (Iran)

Athena, de Romain Gavras (Francia)

Bones and All, de Luca Gadagnino (Italia)

La Eterna Hija, de Joanna Hogg (EEUU/GB)

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu (México)

The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh (Irlanda/EEUU/GB)

Argentina, 1985, de Santiago Mitre (Argentina)

Chiara, de Susanna Nicchiarelli (Italia)

Monica, de Andrea Pallaoro (Italia)

Los Osos No Existen, de Jafar Panahi (Irán)

All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras (EEUU)

Una Pareja, de Frederick Wiseman (Francia)

El Hijo, de Florian Zeller (GB)

Mi Familia, de Roschdy Zem (Francia)

Los Niños de Otros, de Rebecca Zlotowski (Francia)

El Festival se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre.