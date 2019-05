Iñárritu presenta a su jurado en Cannes

Cannes, Francia— El Festival de Cine de Cannes se inaugura hoy con el estreno de la comedia de zombis de Jim Jarmusch "The Dead Don't Die" y la presentación del jurado encabezado por Alejandro González Iñárritu.

El festival, en su 72da edición, llega con la usual combinación de celebridades y controversia.

Entre los grandes estrenos se cuentan "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino y la cinta biográfica sobre Elton John "Rocketman".

El año pasado, Cannes vio a 82 mujeres protestar por la desigualdad de género en la alfombra roja, sobre la famosa escalinata frente al Palacio del Festival. El director artístico Thierry Fremaux se comprometió a hacer el proceso de selección más transparente y presionar a las juntas directivas hacia la igualdad de género.

El martes, Fremaux dijo en Cannes que progresa al mismo paso que la industria.

Iñárritu preside este año el jurado que elegirá a la película ganadora de la Palma de Oro, el máximo premio del evento.