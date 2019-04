Incluyen a GoT en muestra de Playmobil

La Paz, Bolivia.- Los clicks de Playmobil se convierten en conquistadores españoles, soldados bolivianos y en incas, reviven batallas entre Bolivia y Chile y llegan hasta Game of Thrones (GoT), en una exposición que muestra en La Paz la versatilidad de estos mundialmente famosos muñequitos.

Una exposición en el museo Tambo Quirquincho, a cargo de 19 coleccionistas de estas figuras, quiere motivar a nuevas generaciones para que no se pierdan la magia de interactuar con los Playmobil para inventar historias.

Coleccionistas de distintas partes de Bolivia, todos del club Playmo, aportan sus tesoros para exhibir unas 20 mil piezas que recrean escenas históricas y lúdicas.

Una de los espacios más atractivos es el de GoT, de unos ocho metros, que contiene la mayor cantidad de piezas y detalles medievales, como jinetes bien uniformados y caballeros, mientras que la realeza y los nobles destacan por sus vestimentas, todos al amparo de una gran fortaleza.

Según el organizador, la recreación de Game of Thrones en esa dimensión pudo haberle costado al coleccionista alrededor de unos mil 500 dólares (más de 29 mil pesos).

El evento comenzó en 2016 con solo cinco expositores y ha conseguido revivir una afición que se creía prácticamente extinta.

En la expo también se recrean los Colorados de Bolivia, un histórico regimiento militar dedicado a la custodia presidencial, la parada del autobús municipal Pumakatari, de La Paz, y el clásico de futbol entre Bolívar y The Strongest.