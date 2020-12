Incluyen película de Batman en la Biblioteca del Congreso

Tomada de Internet / Escena de la película

Nueva York— Algunos musicales y una película de superhéroes formaron parte de la lista de este año de las películas más influyentes de Estados Unidos para ser incluidas en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso.

La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, anunció este lunes la selección anual de 25 películas.

Van desde la película muda "Suspense", codirigida por una mujer en 1913, el musical de 1978 de gran éxito "Grease", la comedia musical de 1980 "The Blues Brothers", hasta la película de Batman de 2008 "The Dark Knight".

"Este no es solo un gran honor para todos los que trabajamos en 'El caballero de la noche', también es un tributo a todos los artistas y escritores increíbles que han trabajado en la gran mitología de Batman durante décadas", dijo Christopher Nolan, director de "The Dark Knight", en un comunicado.

Las películas se seleccionan debido a su "importancia cultural, histórica o estética para el patrimonio cinematográfico de la nación" y los títulos de este año incluyen éxitos de taquilla, musicales, películas mudas, documentales y diversas historias adaptadas de libros a la pantalla.

Las selecciones de este año incluyen un número récord de películas dirigidas por mujeres y cineastas afroamericanos, con nueve dirigidas por mujeres y siete por personas afroamericanas.

Las 25 selecciones son:

1. "Suspense" (1913)

2. "Kid Auto Races at Venice" (1914)

3. "Bread" (1918)

4. "The Battle of the Century" (1927)

5. "With Car and Camera Around the World" (1929)

6. "Cabin in the Sky" (1943)

7. "Outrage" (1950)

8. "The Man with the Golden Arm" (1955)

9. "Lilies of the Field" (1963)

10. "A Clockwork Orange" (1971)

11. "Sweet Sweetback's Baadasssss Song" (1971)

12. "Wattstax" (1973)

13. "Grease" (1978)

14. "The Blues Brothers" (1980)

15. "Losing Ground" (1982)

16. "Illusions" (1982)

17. "The Joy Luck Club" (1993)

18. "The Devil Never Sleeps" (1994)

19. "Buena Vista Social Club" (1999)

20. "The Ground" (1993-2001)

21. "Shrek" (2001)

22. "Mauna Kea: Temple Under Siege" (2006)

23."The Hurt Locker" (2008)

24. "The Dark Knight" (2008)

25. "Freedom Riders" (2010)