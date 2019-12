Inés Gómez Mont celebra alta médica tras retiro de tumor cerebral

Inés Gómez Mont ya fue dada de alta después de cometerse a una cirugía en la cabeza. Hace cuatro años fue diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos, uno fue extirpado en 2017, mientras que el segundo el pasado 19 de septiembre.

Tras una larga recuperación Gómez Mont ya se encuentra en casa con su familia, y a través de redes sociales agradeció las muestras de apoyo de familiares y amigos. Con un conmovedor video que reúne fotografías de distintos momentos de su proceso, Gómez Mont explica sus temores, los momentos complicados y también los instantes de esperanza y felicidad. La conductora acompañó el video con un mensaje de agradecimiento y amor, en el que expresó que espera regresar con todo el 2020.

"Sin duda esta es una de las pruebas más fuertes de mi vida, una prueba llena de lecciones. Hoy después de un proceso complicado de varios meses y ciertas recaídas, momentos duros y dolorosos estoy oficialmente dada de alta. Puedo empezar a hacer mi vida sin exigirme mucho y empezar todo poco a poco. Agradezco a mi @doctorqmd por llevarme de la mano en este camino, te queremos muchísimo. Agradezco especialmente a mi esposo, quien siempre ha sido mi fuerza y mi impulso para todo. Gracias por hacerla de papá y mamá todos estos meses. Sé lo cansado que estás, esta prueba para ti también fue muy difícil. Sabía que actuabas cuando me veías mal o débil con una sonrisa llena de esperanza y que jamás perdiste la fe de que todo saldría bien, aunque en tus ojos notaba una enorme preocupación y aun así jamás te quebraste y siempre me diste fuerzas y muchos motivos para levantarme y darlo todo. Gracias mi amor, sin ti no sé qué haría en mi vida. A mis papás, hermanos y cuñados gracias por acompañarme y no separarse de mí en estos momentos. Son la mejor familia, los amo. Mis pulgas que sin entender bien que pasaba, siempre con sus sonrisas, sus besos, abrazos y su dulzura, me llenaban el alma de alegría y me motivaban a echarle más y más ganas para recuperarme rápido", se lee en la primera parte de su mensaje.

Su texto continuó: "A mis amigas gracias por consentirme tanto y llenarme de puros apapachos, hoy valoro más que nunca a las personas que tengo cerca y quiero toda la vida. Cuando veo este video confieso se me llenan los ojos de lágrimas, recuerdo cada momento, y no les niego que fue muy duro, estaba llena de miedo, harta, cansada y muchas veces me dolía todo mucho, pero con tanto amor todo fue mucho más fácil. Ahora si a darle con todo, como me gusta y cómo se debe!!! Quiero ser honesta, me urge que termine el 2019 que ha sido el más difícil de mi vida, pero agárrate 2020 porque vengo recargada jaja. Gracias especialmente a cada uno y una de ustedes por sus buenos deseos y bendiciones. Su buena vibra y sus oraciones fueron importantísimas y valiosísimas para mí. No se cómo explicarles mi profundo agradecimiento por sus muestras de amor que jamás olvidare. Y recuerden nunca pierdan la FE, Dios y la virgen jamás nos abandonan", concluye.





