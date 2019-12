Inés Gómez Mont no podrá reaparecer en Televisa, y esta es la razón

La conductora Inés Gómez Mont ha tenido una recuperación constante después de que fue operada en septiembre de un tumor cerebral. Durante meses ha relatado su proceso para superar este trance en compañía de sus seres queridos y sus doctores, quienes en esta ocasión le recomendaron posponer su regreso a la televisión mexicana.

Fue a finales de noviembre cuando la presentadora mexicana indicó que ya estaba lista para participar en el Teletón. Su incursión en el proyecto anual la dio a conocer a través de instagram con una serie de fotografías y mensajes con los que confirmó que regresaría a sus actividades laborales en acompañada de su gran amiga Galilea Montijo.

“Estoy muy emocionada de compartirles que ya falta poco para que me den de alta. Debo confesar que soy una intensa y no hay proyecto que me guste más que @Teletonmexicooficial, así que le estoy poniendo todas las pilas para estar ahí este 14 de diciembre. ¡Estoy feliz y muy emocionada!”, confesó la conductora hace unos días.

Pero a pesar de su entusiasmo, ahora la ojiverde se disculpó en Instagram por su ausencia y mencionó que por recomendación de sus médicos debe aplazar su regreso a la pantalla mexicana.

(Foto: Instagram)

“Les comparto que me duele mucho no poder estar en Teleton este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento”, explicó la conductora que inició su carrera en TV Azteca.

“Me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020”, añadió.

Precisó que su recuperación está a punto de concluir, por lo que no quiere ponerse en riesgo: “¡En la recta final! Ha sido largo pero ha valido la pena el esfuerzo”.

Inés aprovechó su publicación para agradecer a sus seguidores y amigos, quienes han estado al pendiente de su estado de salud.

“Gracias por todos su cariño y sobre todo por sus porras 🙏🏼 Gracias por estar al pendiente de mi, no sé cómo agradecerles tantas muestras de cariño. Dios [email protected] bendiga”, mencionó.

Inés fue operada el pasado 19 de septiembre (IG: inesgomezmont)

Fue a principios de octubre cuando Gómez Mont publicó a través de su cuenta de Instagram un mensaje y algunas fotografías para hablar de la intervención, que estuvo a cargo del famoso cirujano Alfredo Quiñones-Hinojosa, conocido como “Dr. Q”.

Desde entonces han sido pocas las publicaciones de la popular presentadora en la red social, pues se encuentra en recuperación. Pero a pesar de ello, ha podido dar cuenta de su proceso para superar esta amarga experiencia.

Este domingo se dejó ver de nueva cuenta en Instagram, en donde tiene dos millones de seguidores y lo hizo a través de unas fotografías y clips donde mostró que está lista para la Navidad.

En una de las fotografías, Inés posó con una pijama roja de Snoopy a juego como las que portaban cinco de sus hijos y escribió: “En esta familia nunca habrá pretexto para no poner nuestro arbolito de Navidad en familia. Debo confesar que sólo dirigí, ya que tuve grandes ayudantes. Gracias a mi esposo, las pulgas y mis niñas lindas. Diario me preguntaban cuándo íbamos a poner el árbol, les urgía. Tomamos chocolate caliente y escuchamos villancicos. ¿Qué tal nos quedó?”.

Como ha ocurrido en otras de sus recientes fotografías, Inés se dejó ver con una venda en la cabeza y en esta ocasión fue un poco más allá para hablar de su recuperación, pues mostró en Instagram stories un clip de la terapia que realiza para volver a caminar, en la que estuvo acompañada por su hija mayor.

La imagen más reciente de Inés junto a sus hijos (IG: inesgomezmont)

En otra ocasión documentó su proceso de reposo, pero hizo énfasis en la reacción que mostró su hermana cuando a ella le hacían una curación en el costado de la cara. El gesto de sufrimiento que mostró Ana le dio gracia a Inés, lo que demostró en su publicación en la red social, donde escribió: “Vean a la mía (hermana) @ana.gomezmont jajajaja (hagan Close) que sufre más que yo al ver a mi Dra @paosmeade del equipo de mi ángel y doctor @doctorqmd quitarme unos puntos de la herida”.

La conductora dio algunos detalles de su recuperación, la cual va por buen camino: “Les comparto que hoy amanecí mucho mejor y cada día me siento mucho mejor. Ya falta menos!!!! Gracias por todos sus hermosos mensajes, los valoro y agradezco enormemente”.





Fuente: www.infobae.com