Inesperado el deceso de Edith

Ciudad de México— Hubo dos cosas en las que compañeros y allegados de la actriz Edith González coincidieron: su inesperado descenso y su extraordinario ejemplo de fortaleza.

Erika Buenfil, Sergio Meyer, Leticia Calderón, Mitzi, Laura Zapata y Juan Osorio fueron algunas de las figuras que acudieron a despedir a la estrella.

"La verdad nunca pensé que se iba a ir tan rápido, yo creo que fue de verdad un ejemplo de cómo manejar la enfermedad, de cómo fue sutil y elegante espiritualmente.

"Me encantaba verla de repente que subía sus videos bailando, era como una oda a la vida. Lo siento muchísimo por su familia es una pena que se haya ido tan joven", expresó la actriz Laura Zapata.

La artista, de 54 años, falleció luego de luchar discretamente contra el cáncer de ovario el cuál aparentemente había vencido en 2016.

"Lo enfrentó de una manera admirable, nadie nos enteramos de lo que verdaderamente le estaba pasando siempre se mostró feliz, con energía y siempre llena de positivismo y ganas de vivir.

"¡Qué fortaleza! Yo no sé cómo reaccionaria ante algo así, me deja la fuerza que ella siempre le mostró a su nena (refiriéndose a su hija, Constanza Creel González)", resaltó Erika Buenfil.

En su último programa de televisión Este Es Mi Estilo, González compartió el set con Shanik Aspe y Vanessa Claudio, en el que fungía como jueza en la búsqueda por encontrar el mejor estilo y en el cual siempre se mostró radiante.

"Nosotras tuvimos la oportunidad de estar con ella en este último proyecto y se han dicho muchas cosas que no son reales, no es verdad que Edith se sentía mal, que faltó al programa por una recaída, ella estaba súper bien.

"Es un ejemplo, dejó en claro que la felicidad se vive todos los días a pesar de cualquier adversidad, nos sentimos muy bendecidas de haber trabajado con un persona con la energía que es Edith González", compartió Shanik Aspe.

Los restos de la intérprete serán cremados hoy después de su homenaje en el teatro Jorge Negrete organizado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).