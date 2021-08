Influencers engañan a migrante y le dan billete falso tras tocarle partes íntimas

Un grupo de influencers que se hacen llamar Las Chiquirrrucas se aprovecharon durante una transmisión en vivo de un migrante en Guadalajara, Jalisco, lo que causó mucha indignación en redes sociales.

Según un live realizado desde la cuenta de Instagram de Las Chiquirrucas, tres miembros de ese colectivo acudieron a un refugio para migrantes en Guadalajara.

Ahí conocen a un hombre migrante al que le proponen dejarse tocar los genitales a cambio de 500 pesos. La persona accede, lo tocan y le dan el dinero. Inmediatamente después le dicen que el billete es falso.

Esto ocurrió afuera del refugio fundado por la Asociación Civil Dignidad y Justicia en el Camino A.C., conocida también como FM4 Paso Libre.

Tanto usuarios de redes sociales como organizaciones dedicadas a la protección de las y los migrantes se han pronunciado al respecto de esta indignante acción.

La FM4 Paso Libre, en conjunto con la Casa del Migrante Saltillo, dieron a conocer el hecho en un comunicado conjunto, en el que también reprueban la acción y exigen respeto para las y los migrantes.

Por su parte, usuarios de redes sociales refirieron que esta no es la primera vez que Las Chiquirrucas incurren en este tipo de acciones.

Varios twitteros mostraron un video en el que se observan a tres creadores de contenido de Las Chiquirrucas acosando a un "viene, viene" en el centro de Guadalajara.

Además, la FM4 Paso Libre y Casa del Migrante Saltillo puntualizaron en su comunicado que Las Chiquirrucas han acosado también a personas en situación de calle con anterioridad.

¿Quiénes son Las Chiquirrucas?

Las Chiquirrucas son un colectivo de creadores de contenido perteneciente a la comunidad LGBT+. Tienen 30 mil seguidores en Instagram.

También cuentan con un canal de YouTube en el que son seguidos por más de 26 mil personas.

Según la cuenta de Instagram LAS CHIQUIRRUCAS BACKUP (sic) el conjunto de creadores de contenido está conformado por al menos seis personas.

El usuario @charlie_daguinaga también ha sido señalado como partícipe de las pesadas "bromas" que Las Chiquirrucas realizan. De hecho, Charlie admitió haber sido partícipe de este tipo de reprobables acciones en el pasado, mas aclaró que no estaba presente cuando sucedió el abuso al hombre migrante.

En una torpe disculpa en Instagram, Charlie de Daguinaga admitió haber participado en "bromas" similares, pero dijo que él "está en constante cambio" y se distanció de Las Chiquirrucas.

Las Chiquirrucas ya no me representan. [...] No me siento cómodo", dijo la también drag queen que ha aparecido en el popular show Toma mi dinerita.

El resto de los miembros de Las Chiquirrucas no se han pronunciado al respecto: o han eliminado sus cuentas de Instagram o las han puesto en privado.

¿Las Chiquirrucas podrían ir a la cárcel?

Hasta ahora, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha sido la única autoridad que se ha pronunciado respecto al abuso sexual del que fue víctima el hombre migrante por parte de Las Chiquirrucas.

Según la respuesta que le dieron en Twitter al comunicado conjunto de la FM4 Paso Libre y Casa del Migrante Saltillo, "están enterados de la denuncia pública".

Habrá que estar al pendiente para saber si las personas que publicaron, y aparecen, en este lamentable vídeo serán acreedoras a alguna sanción legal o no.